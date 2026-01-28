Borussia Dortmund vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones
El Borussia Dortmund y el Inter de Milán protagonizarán uno de los grandes duelos de la última jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, en el que ambos buscarán un pasaje directo a los octavos de final o una buena posición de cara al playoff.
El partido entre ambos se juega hoy miércoles, como el resto de la última jornada de la fase de liga de esta edición de la Champions 2025/26.
El Dortmund está ubicado en el decimosexto puesto de la clasificación con diez puntos, con pocas posibilidades de meterse a los octavos de final de forma directa, aunque no dependen de sí mismos para lograrlo. Mientras, el Inter suma dos puntos más que su rival y también tiene opciones de clasificarse directamente a octavos. Para lograrlo, ambos deben ganar y esperar al resto de resultados.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿A qué hora se juga el Borussia Dortmund vs Inter de Milán?
- Ciudad: Dortmund, Alemania
- Estadio: Signal Iduna Park
- Fecha: miércoles 28 de enero 2026
- Horario: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)
- Árbitro: István Kovács (ROU)
- VAR: Rob Dieperink (NED)
Historial de enfrentamientos directos entre el Borussia Dortmund y el Inter de Milán
- Borussia Dortmund: 1
- Empate: 0
- Inter de Milán: 1
- Último partido entre ambos: 5/11/2019 – Borussia Dortmund 3-2 Inter de Milán – Champions League
Últimos cinco partidos
Borussia Dortmund
Inter de Milán
Union Berlin 0-3 Borussia Dortmund
Inter 6-2 Pisa
Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
Inter 1-3 Arsenal
Borussia Dortmund 3-2 St. Pauli
Udinese 0-1 Inter
Borussia Dortmund 3-0 Werder Bremen
Inter 1-0 Lecce
Eintracht Frankfurt 3-3 Borussia Dortmund
Inter 2-2 Napoli
¿Cómo ver el Borussia Dortmund vs Inter de Milán por TV y Streaming Online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Paramount+, ViX
México
HBO Max, ESPN, Star+
España
Movistar Liga de Campeones
Últimas noticias del Borussia Dortmund
El equipo dirigido por Niko Kovač avanza sin mucho brillo, con una posición decorosa en la etapa de liguilla de la UCL y con el segundo puesto de la Bundesliga, que salvo una caída estrepitosa del puntero será para el Bayern Múnich. Por Champions vienen de perder ante el Tottenham, aunque en la Bundesliga le ganaron 3-0 al St. Pauli el último partido.
Para este choque, el entrenador croata no podrá contar con Marcel Sabitzer y Niklas Süle, por lesión; y con Daniel Svensson, expulsado en el compromiso de la jornada anterior ante el Tottenham en Londres.
En cuanto al mercado de fichajes, Aarón Anselmino fue recomprado por el Chelsea después de que los blues ejecutaran la cláusula. El central ya se encuentra camino de Londres.
Posible alineación del Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Waldemar Anton, Schlotterbeck, Emre Can; Daniel Svensson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Ryerson; Fábio Silva, Maximilian Beier, Guirassy.
Últimas noticias del Inter de Milán
El líder de la Serie A viene de aplastar 6-2 al Pisa en un partido loco y están ilusionados con conseguir un triunfo que les permita meterse entre los primeros ocho. No obstante, tienen muchos equipos arriba y saben que esto es difícil de lograr por más que ganen en Alemania.
Para este choque, el técnico Cristian Chivu no podrá contar con Hakan Calhanoglu y Denzel Dumfries, ambos lesionados. El argentino Tomás Palacios está en duda.
Precisamente debido a la lesión de Dumfries, el Inter está buscando un lateral en el mercado y el jugador del Cagliari, Marco Palestra, es uno de los objetivos.
Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): Yann Sommer; Bastoni, Stefan de Vrij, Yann Bisseck; Carlos Augusto, Mkhitaryan, Piotr Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Pio Esposito, Lautaro Martínez.
Pronóstico SI
A pesar de que juega en cindición de visitante, la previsión es que el Inter ganará gracias a su gran jerarquía en tierras alemanas, aunque se espera un partido muy igualado. Sin embargo, el equipo italiano quedará expectante de otros resultados para confirmar si clasifica o no a octavos de final.
Borussia Dortmund 1-2 Inter de Milán
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo