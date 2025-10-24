Borussia Mönchengladbach vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Bundesliga tiene a su gran animador y máximo candidato en un excelente momento: el Bayern Múnich está invicto en lo que va de la temporada con puntaje ideal y se perfila a ser campeón sin mayores inconvenientes.
Su próximo rival será el Gladbach, que está último con solamente tres puntos y necesita empezar a ganar de manera urgente para alejarse de los puestos de descenso, aunque pensar en que puede hacerlo justamente en este partido parece bastante descabellado.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Borussia Mönchengladbach vs Bayern Múnich?
- Ciudad: Mönchengladbach, Alemania
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 08:30 (costa este de EE.UU.), 07:30 (México), 15:30 (España)
- Estadio: Borussia Park
¿Cómo se podrá ver el Borussia Mönchengladbach vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN España
DAZN
Últimos cinco partidos del Borussia Mönchengladbach
Rival
Resultado
Competición
Union Berlín
3-1 D
Bundesliga
Preussen Münster
3-2 V
Amistoso
Friburgo
0-0 E
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
6-4 D
Bundesliga
Bayer Leverkusen
1-1 E
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Club Brugge
4-0 V
UEFA Champions League
Borussia Dortmund
2-1 V
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
3-0 V
Bundesliga
Pafos
5-1 V
UEFA Champions League
Werder Bremen
4-0 V
Bundesliga
Últimas noticias del Borussia Mönchengladbach
El equipo de Eugen Polanski tuvo un inicio de temporada para el olvido: tras una campaña con pocas luces en la 2024/25, el Borussia perdió cuatro de los siete partidos que jugó, y los tres puntos que tienen salen de esa cantidad de igualdades, decantando en un arranque sin triunfos.
Además, solamente metieron seis goles y recibieron 15, con una diferencia de gol de -9, algo que sin dudas en el correr de la campaña será difícil de revertir.
Últimas noticias del Bayern Múnich
El Bayern Múnich está hecho una máquina: ganó todo lo que jugó hasta el momento, consagrándose en la Supercopa de Alemania y posicionándose puntero en la Bundesliga con puntaje ideal. Además, en los siete partidos que lleva disputados marcó 27 goles y recibió solamente cuatro.
Vienen de ganarle con autoridad al Club Brugge por la UEFA Champions League, donde también está invicto con puntaje ideal.
Posibles alineaciones
Borussia Mönchengladbach
Portero: Moritz Nicolas
Defensas: Kevin Diks, Marvin Friedrich, Nico Elvedi, Joseph Scally
Mediocampistas: Jens Castrop, Yannik Engelhardt, Philipp Sander, Rocco Reitz
Delanteros: Florian Neuhaus y Haris Tabakovic.
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Raphael Guerreiro
Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich
Mediapuntas: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise
Delantero: Nicolas Jackson.
Pronóstico SI
En un duelo entre el primero y el último no suelen haber grandes sorpresas, por lo que se espera que el Bayern domine sin problemas los tiempos del partido.
Borussia Mönchengladbach 0-4 Bayern Múnich
Más noticias sobre fútbol europeo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo