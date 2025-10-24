Borussia Mönchengladbach vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Bundesliga tiene a su gran animador y máximo candidato en un excelente momento: el Bayern Múnich está invicto en lo que va de la temporada con puntaje ideal y se perfila a ser campeón sin mayores inconvenientes.

Su próximo rival será el Gladbach, que está último con solamente tres puntos y necesita empezar a ganar de manera urgente para alejarse de los puestos de descenso, aunque pensar en que puede hacerlo justamente en este partido parece bastante descabellado.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Borussia Mönchengladbach vs Bayern Múnich?

Ciudad : Mönchengladbach, Alemania

: Mönchengladbach, Alemania Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Horario : 08:30 (costa este de EE.UU.), 07:30 (México), 15:30 (España)

: 08:30 (costa este de EE.UU.), 07:30 (México), 15:30 (España) Estadio: Borussia Park

Borussia Mönchengladbach v SV Werder Bremen - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Borussia Mönchengladbach vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports Sky+ España DAZN España DAZN

Últimos cinco partidos del Borussia Mönchengladbach

Rival Resultado Competición Union Berlín 3-1 D Bundesliga Preussen Münster 3-2 V Amistoso Friburgo 0-0 E Bundesliga Eintracht Frankfurt 6-4 D Bundesliga Bayer Leverkusen 1-1 E Bundesliga

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Club Brugge 4-0 V UEFA Champions League Borussia Dortmund 2-1 V Bundesliga Eintracht Frankfurt 3-0 V Bundesliga Pafos 5-1 V UEFA Champions League Werder Bremen 4-0 V Bundesliga

Últimas noticias del Borussia Mönchengladbach

1. FC Union Berlin v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

El equipo de Eugen Polanski tuvo un inicio de temporada para el olvido: tras una campaña con pocas luces en la 2024/25, el Borussia perdió cuatro de los siete partidos que jugó, y los tres puntos que tienen salen de esa cantidad de igualdades, decantando en un arranque sin triunfos.

Además, solamente metieron seis goles y recibieron 15, con una diferencia de gol de -9, algo que sin dudas en el correr de la campaña será difícil de revertir.

Últimas noticias del Bayern Múnich

FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El Bayern Múnich está hecho una máquina: ganó todo lo que jugó hasta el momento, consagrándose en la Supercopa de Alemania y posicionándose puntero en la Bundesliga con puntaje ideal. Además, en los siete partidos que lleva disputados marcó 27 goles y recibió solamente cuatro.

Vienen de ganarle con autoridad al Club Brugge por la UEFA Champions League, donde también está invicto con puntaje ideal.

Posibles alineaciones

Borussia Mönchengladbach

Portero: Moritz Nicolas

Defensas: Kevin Diks, Marvin Friedrich, Nico Elvedi, Joseph Scally

Mediocampistas: Jens Castrop, Yannik Engelhardt, Philipp Sander, Rocco Reitz

Delanteros: Florian Neuhaus y Haris Tabakovic.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Raphael Guerreiro

Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich

Mediapuntas: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise

Delantero: Nicolas Jackson.

Pronóstico SI

En un duelo entre el primero y el último no suelen haber grandes sorpresas, por lo que se espera que el Bayern domine sin problemas los tiempos del partido.

Borussia Mönchengladbach 0-4 Bayern Múnich

