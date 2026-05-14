La guía de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026: el triunfo en el repechaje genera confianza

Bosnia y Herzegovina regresa al escenario mundial por primera vez desde 2014, cuando fue eliminada en la fase de grupos tras las derrotas ante Argentina y Nigeria.

El capitán y figura clave, Edin Džeko, se mantiene en plena forma a sus 40 años, mientras que el centrocampista estadounidense Esmir Bajraktarević, convocado por Estados Unidos en 2024, es otro jugador a tener en cuenta.

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Image Photo Agency/GettyImages

Tras su debut contra Canadá, coanfitriona del torneo, en Toronto el 12 de junio, Bosnia confía en lograr un hito histórico y alcanzar la fase eliminatoria. Sin embargo, los próximos partidos contra Suiza y Qatar en Inglewood y Seattle, respectivamente, implican un recorrido de más de 4.800 kilómetros solo en la fase de grupos.

El camino hacia la Copa del Mundo

Record clasificatorio: 7G-2E-1P

Goles a favor / recibidos: 19/9

Goleador: Edin Džeko (6)

Asistidor: Kerim Alajbegović, Amar Memić (2)

Bosnia estuvo a punto de evitar el drama del repechaje europeo pero el gol del empate de Austria en el minuto 77, en la última jornada, relegó al equipo de Sergej Barbarez a los Playoffs.



En esta instancia necesitó un gol de empate en los últimos minutos contra Gales en la semifinal y contra Italia en la final, forzando en ambas ocasiones la prórroga y los penales. Ganar ambas tandas de penales puede ser un buen augurio para el Mundial.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO CANADÁ 12/6 BMO Field SUIZA 18/6 SoFi Stadium CATAR 24/6 Lumen Field

Entrenador: Sergej Barbarez

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Srdjan Stevanovic - UEFA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut.

Tiempo dirigiendo a : desde 2024

Entre conseguir su licencia de entrenador en 2011 y su llegada a la selección nacional en 2024, Barbarez dedicó una década a jugar al póker profesional. Aunque de carácter difícil, llegó a acusar al seleccionador galés del Brøndby, Steve Cooper, de sabotear a uno de sus jugadores antes del partido entre Bosnia y Gales.



Este hombre de 54 años es sumamente sereno y perfeccionó su técnica en la mesa de póker. Una cualidad importante que debería garantizar que su equipo no se desespere, incluso en las situaciones más adversas.

¿Cómo juega Bosnia y Herzegovina?

Formación preferida: 4-4-2

Estilo: contraataque.

Fortalezas: transiciones, cambios de frente

Debilidades: falta de profundidad.

Incluso ahora, Džeko sigue siendo una pieza clave para Bosnia, que disfruta enormemente al centrar pelotas hacia él y su compañero de ataque. Por eso, el lateral derecho Amar Dedić y el extremo Amar Memić tienen tanta participación y siguen siendo fuentes de creatividad para el equipo. En generaciones anteriores, Bosnia desarrolló talentosos mediocampistas organizadores, pero este equipo es más práctico y funcional.

Los jugadores a seguir

Factor X: con más de 1000 partidos y más de 450 goles en su carrera, esta es la despedida definitiva del ícono bosnio Edin Džeko. Pero no se equivoquen, no se trata solo de un veterano que se une al equipo para un último viaje antes de retirarse; anotó seis goles durante las Eliminatorias.

Estrella revelación: es inusual que un jugador joven se sienta tan cómodo en la élite, pero el creador de juego Esmir Bajraktarević transmite una gran confianza. Es difícil sacarle la pelota, siempre busca el pase decisivo y es capaz de patear con precisión desde lejos. Un jugador a seguir de cerca.

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Image Photo Agency/GettyImages

Posible alineación titular

Posible XI de Bosnia y Herzegovina | FootballUser

Aparte de Džeko, no hay mucha experiencia internacional. La mayoría de los jugadores que suele convocar Barbarez tienen menos de 30 partidos internacionales. Tampoco hay una alternativa clara para marcar goles, ya que el veterano lleva 73 goles con Bosnia y el resto del equipo convocado en marzo suma alrededor de 20 en total.

Va a ser interesante ver qué uso le da el director técnico al joven central Nidal Čelik, que aún no debutó con la selección a pesar de ser un habitual en las convocatorias nacionales. Viene destacando en el RC Lens de la Ligue 1 tras ganarse un puesto en el once inicial en febrero.

El defensa Dennis Hadžikadunić se vio obligado a retirarse de la convocatoria de marzo por lesión, pero debería recuperar su puesto de titular, que actualmente ocupa el veterano Sead Kolašinac, exjugador del Arsenal.

Estado de forma actual

Dado que ambos partidos del repechaje europeo se decidieron en la tanda de penales, Bosnia aún no consiguió la victoria en 2026 dentro de los 90 minutos.



Además, los goles del empate en los últimos minutos contra Gales e Italia en esos partidos de repechaje demuestran una impresionante capacidad de resistencia y una firme negativa a rendirse.

¿Qué podemos esperar de la afición bosnia?

La noche en que Bosnia se clasificó para el Mundial, tras ganarle a Italia de forma tan dramática, se viralizaron los videos de los fans inundando las calles del país para festejar.

Bosnia and Herzegovina v Italy - 2026 FIFA World Cup Qualification | Anadolu/GettyImages

El apoyo es muy apasionado: “BHFanaticos” es un grupo nacional de seguidores en múltiples deportes, conocido por sus canciones rítmicas y enérgicas, tambores y bengalas, aunque va a ser difícil pasar todo esto por la seguridad de los estadios en Norteamérica. El lema del grupo incluso alude a eso: «El cielo arderá sobre nosotros».

Esta pasión nace de un sentimiento de orgullo e identidad nacional, ya que Bosnia y Herzegovina fue una nación dividida por la guerra a principios de la década de 1990. El apoyo no se limita a los aficionados que viajan desde sus países de origen en Europa, ya que hay casi 400.000 estadounidenses y canadienses de ascendencia bosnia.

Lo que el país espera

Bosnia aún es relativamente nueva en la Copa del Mundo, la selección nacional solo es miembro de la FIFA desde hace 30 años, pero sin duda esta es una gran oportunidad.

Pasar la fase de grupos representa tanto las ganas como las probabilidades. El triunfo en el repechaje contra Italia llenó de confianza a esta generación y quizás una sola victoria sea suficiente en el formato ampliado de 48 equipos para avanzar. Si Bosnia logra un buen ritmo de juego, llegar al menos hasta los octavos de final parece posible. Los aficionados en su país van a estar felices si esto sucede.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Bosnia: Portugal

Una estadística que define a Bosnia: invictos en partidos de visitante desde 2024.

Si todo sale mal: dependencia en un delantero de 40 años.

¿Qué va a decir todo el mundo si Bosnia queda eliminada en fase de grupos? Una oportunidad de oro desperdiciada.