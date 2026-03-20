Bournemouth vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester United suele ser un dolor de cabeza. Durante buena parte de la temporada lo fue. Y sin embargo, en el último tiempo empezó a acomodarse y a jugar como un equipo serio. Hoy está tercero en la Premier League y eso no es casualidad. Desde que Michael Carrick asumió como interino, el equipo encontró un método que le funciona y eso, para un equipo que venía tan golpeado, es suficiente. La caída ante el Newcastle quedó simplemente como un pequeño tropiezo dentro de una seguidilla más que positiva, que incluyó una victoria en el clásico ante el City.

Contra el Aston Villa, que le está pisando los talones en la tabla de posiciones, los Red Devils se plantaron firmes y lo resolvieron 3-1 sin sufrir más de la cuenta. Ahora le toca el Bournemouth, que está décimo, llega luego de empatar sin goles con el Burnley y tiene en el bolso varios partidos sin perder. Para el antecedente más cercano entre ambos no hay que mirar muy para atrás. En diciembre dejaron un espectáculo de goles que terminó en un 4-4 y, si algo dejó claro, es que cuando se cruzan puede pasar cualquier cosa.

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El presente de ambos indicaría que muy lejos quedó la goleada de diciembre. El Bournemouth no viene muy fino de cara al arco, con apenas un gol en sus últimos cuatro partidos. El United, por su parte, mantiene intacta su capacidad para lastimar en el área... el tema es que ya no transmite la misma firmeza atrás.

Vamos, que el equipo de Carrick tiene jerarquía para destrabar este tipo de partidos, con Bruno Fernandes manejando los tiempos y, si bien el Bournemouth va a competir y no se la va a hacer fácil, porque también juega por lo suyo, la confianza y las variantes de los Red Devils pesan.

Bournemouth 1-2 Manchester United

¿A qué hora se juega el Bournemouth vs Manchester United?

Ciudad : Bournemouth, Inglaterra

: Bournemouth, Inglaterra Estadio : Vitality Stadium

: Vitality Stadium Fecha : viernes 20 de marzo

: viernes 20 de marzo Hora : 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 21:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Stuart Attwell

Historial de enfrentamientos directos entre el Bournemouth vs Manchester United (últimos cinco partidos)

Bournemouth : 1

: 1 Empate : 3

: 3 Manchester United: 1

Último partido entre ambos: 15/12/25 - Manchester United 4-4 Bournemouth - Premier League

Últimos 5 partidos

Bournemouth Manchester United Burnley 0-0 Bournemouth 14/3/2026 Manchester United 3-1 Aston Villa 15/3/2026 Bournemouth 0-0 Brentford 3/3/2026 Newcastle 2-1 Manchester United 4/3/2026 Bournemouth 1-1 Sunderland 28/2/2026 Manchester United 2-1 Crystal Palace 1/3/2026 West Ham 0-0 Bournemouth 21/2/2026 Everton 0-1 Manchester United 23/2/2026 Everton 1-2 Bournemouth 10/2/2026 West Ham 1-1 Manchester United 10/2/2026

¿Cómo ver el Bournemouth vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV y streaming Estados Unidos Telemundo, NBC Universo, USA Network y TeleXitos México TNT Sports, HBO Max España DAZN

Últimas noticias del Bournemouth

Andoni Iraola, Bournemouth - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El equipo de Andoni Iraola llega del empate sin goles ante el Burnley y, aun así, a paso de tortuga, sostiene una decena de partidos sumando puntos. No es un equipo brillante, de hecho, está bastante alejado de serlo, aunque se mantiene competitivo y ordenado, con la intención de llevar los partidos a su favor.

Los Cherries llegan con varias bajas en el mediocampo. No estarán disponibles el argentino Julio Soler, Lewis Cook ni Justin Kluivert, y a eso se suma la ausencia del capitán del Team USA, Tyler Adams, que continúa fuera tras resentirse en un entrenamiento luego de su regreso.

Con ese panorama, Iraola deberá rearmar a los volantes ante un rival que justamente se hace fuerte desde ahí. Igual el grupo mantiene una base competitiva y tienen a un Rayan en alza cuya convocatoria con Brasil lo impulsa y un ataque que ya supo complicar los Red Devils tres meses atrás.

Posible alineación de Bournemouth contra el Manchester United (4-2-3-1): Dorde Petrovic; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Ryan Christie; Marcus Tavernier, Junior Kroupi, Rayan; Evanilson

Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick, Manchester United - Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El triunfo ante el Aston Villa ayudó anímicamente al equipo porque reflejó que una derrota no los define. Pudieron salir adelante luego de que el Newcastle les cortara la racha invicta y le ganaron a su rival directo en la tabla. Casemiro volvió a marcar, Matheus Cunha atraviesa un gran presente y Benjamin Sesko sigue respondiendo cada vez que le toca. El aspecto ofensivo de los Red Devils es su mayor virtud.

En paralelo, Carrick sigue lidiando con algunas bajas que condicionan la defensa. Lisandro Martínez continúa trabajando para dejar atrás su lesión en la pantorrilla y podría reaparecer pronto, pero no ante el Bournemouth. Matthijs de Ligt y Patrick Dorgu siguen afuera, y Noussair Mazraoui es duda por haber estado enfermo durante la semana.

Más allá de eso, la base está bastante consolidada. El equipo encontró un once que le queda cómodo y posiciona a Bruno como el eje de todo lo que pasa en ataque. Los resultados vienen de la mano con ello, algo que hace unos meses no pasaba.

Posible alineación de Manchester United contra el Bournemouth (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Benjamin Sesko

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