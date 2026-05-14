La guía de Brasil para el Mundial 2026: una selección que no es favorita y tiene mucho por demostrar

Brasil, la selección más exitosa en la historia de los Mundiales, llega a Norteamérica con mucho por demostrar.

Participante habitual en todas las ediciones, la Seleção no deja de generar altas expectativas, aunque en los últimos tiempos mostró un desempeño que dista mucho de lo esperado por sus aficionados. La atención estará puesta en los hombres de Carlo Ancelotti en su partido inaugural contra Marruecos, en East Rutherford, New Jersey, el próximo 13 de junio.

Liderados por la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, el plantel tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de su país y recuperar el esplendor perdido en los últimos tiempos.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 8V-4E-6D

Goles a favor / en contra: 24 / 17

Máximo goleador: Raphinha (5)

Máximo asistidor: Neymar (3)

Sorprendentemente, la clasificación de Brasil al Mundial 2026 estuvo en duda luego de que en las eliminatorias solo ganaran tres de los primeros ocho partidos. Los decepcionantes e inconsistentes resultados persistieron hasta que Carlo Ancelottii se hizo cargo de la Seleçao para asegurar su participación en la competición más importante del fútbol.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO MARRUECOS 13/6 Metlife Stadium HAITÍ 19/6 Lincoln Financial Field ESCOCIA 24/6 Hard Rock Stadium

Entrenador: Carlo Ancelotti

Brazil v France - International Friendly | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Experiencia en Mundiales: este será el debut del italiano en la Copa del Mundo.

Tiempo a cargo del equipo: un año

Si hay alguien que puede liderar a Brasil hacia el récord de seis Copas del Mundo, ese es Ancelotti. Con 66 años, es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y una de las voces más respetadas dentro del vestuario.



Pese a su falta de experiencia en torneos de selecciones, combina perfectamente la solidez táctica y el manejo de equipo para conducir a esta selección de vuelta a la grandeza.

¿Cómo juega Brasil?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: híbrido

Fortalezas: contraataques electrizantes, portero excepcional.

Debilidades: laterales con falta de experiencia, mediocampo inconsistente.

A pesar de los grandes nombres que lideran el ataque de Ancelotti, Brasil no consigue dominar a sus rivales. En cambio, la Seleção, espera su momento concediendo al rival grandes lapsos de tenencia de pelota hasta encontrar el momento perfecto de atacar. Tener un arquero de jerarquía mundial ayuda al equipo a conseguir resultados sin grandes sobresaltos.

Los jugadores a seguir

Brazil v United States - Continental Clasico 2024 | Rich Storry/GettyImages

Factor X: no hay dudas en este rubro. Vinícius Jr. disfruta humillando a los defensores con su regate hipnotizante y su velocidad vertiginosa. Ahora, otra vez de la mano de Ancelotti, el extremo está listo para trasladar finalmente el excelente rendimiento que muestra semana a semana en el Real Madrid a Brasil.



Revelación: Endrick, que generó muchísimas expectativas, seguramente temió por su puesto en la selección brasileña en Navidad, al ser una figura secundaria en el Real Madrid. Pero el joven de 19 años se ha revitalizado tras una etapa productiva en la Ligue 1 con el Lyon y ofrecerá al extremo derecho brasileño una opción sólida ante la ausencia por lesión de Estêvão.

La equipación que usará el conjunto brasileño

Equipación de Brasil | Nike

Brasil vestirá su icónica camiseta amarilla, auspiciada por Nike, en la próxima Copa del Mundo. La camiseta rinde tributo a la de la selección de 1970, utilizada por leyendas del futbol como Pelé y Jairzinho, buscando inspirar a esta generación a alcanzar la grandeza de sus predecesoras.

Sin embargo, gracias a una nueva asociación con la marca Jordan, la camiseta suplente será la verdadera protagonista. Azul marino y negro, e inspirada en la rana venenosa amazónica, presenta el logo ‘Jumpman’ de Michael Jordan, aportándole una vibra nostálgica que fusiona el básquetbol y el fútbol.

Posible alineación titular

Posible XI de Brasil | FootballUser

Aún no está claro quién encabezará la delantera del equipo brasilero la próxima edición de la Copa del Mundo. No hay dudas de que Raphinha y Vinícius Júnior serán titulares, pero los nombres que los acompañarán siguen siendo un interrogante. Probablemente Matheus Cunha y João Pedro también sean titulares.

Raphinha, de gran temporada con el Barcelona, jugará como enganche desplazando a Cunha a la posición de nueve. Si, por el contrario, Pedro completa el tridente ofensivo, ocupará el lugar de nueve permitiendo que Cunha juegue en su posición preferida mientras que Raphinha lo haría por derecha.

La gran ausencia es Rodrygo, la estrella el Real Madrid, luego de romperse los ligamentos cruzados en marzo. Por su parte, Neymar no ha sido completamente descartado, aunque no juega en la selección desde 2023 debido a sus constantes problemas físicos, pero su participación parece muy improbable.

Estado de forma actual

Brasil tuvo actividad en el parón internacional de marzo con una decepcionante derrota por 2-1 ante Francia, una de las candidatas a llegar lejos en el Mundial 2026. Fue un partido en el que Ancelotti alineó una defensa improvisada que seguramente no tendrá muchos minutos en el torneo.



La Seleção lució mucho mejor en su victoria por 3-1 sobre Croacia, con Danilo, Gabriel Martinelli e Igor Thiago convirtiendo los goles. Sin embargo, persiste la preocupación por el bajo rendimiento de los laterales del equipo.

Brazil v Croatia - International Friendly | Sports Press Photo/GettyImages

¿Qué podemos esperar de los aficionados brasileños?

Solo una hinchada especial logra quedar en la historia de los Mundiales. Una de las fotos y momentos más recordados de la historia muestra a un mar de aficionados brasileños levantando a Pelé, luego de que la aclamada selección de 1970 ganase la Copa del Mundo.

FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRA-FANS | ADRIAN DENNIS/GettyImages

La seguridad se ha incrementado en los últimos años, pero también la pasión del pueblo brasileño cada vez que juega su selección. Ya sea en una Copa del Mundo, Copa América o simplemente en un amistoso internacional, los fans se acercan en masa a ver a su selección en acción, sin importar cuán lejos deben viajar para hacerlo.

Los hinchas llegan con su energía electrizante, transformando la atmósfera del partido en un verdadero carnaval. Ya sea de local o de visitante, la cultura de la samba queda en el centro de la escena, con sus hinchas vestidos a tono -con la cara pintada, pelucas y, claro, vestidos de amarillo- bailando, cantando y tocando los tambores.

Lo que el país espera

El plantel de Brasil estará integrado mayormente por figuras ya consagradas, a las que se sumarán algunos jóvenes y prometedores talentos.

El intachable legado de Brasil en los Mundiales impone una expectativa casi imposible sobre la actual selección de conquistar su sexta Copa del Mundo. Su último título en el torneo más importante del fútbol se remonta 24 años atrás, lo que mantiene a los hinchas ansiosos por volver a la cima.

Sin embargo, siendo realistas, se trata de una selección joven a la que aún le falta solidez y más tiempo bajo el liderazgo de Ancelotti para alcanzar su máximo potencial.

Y finalmente ...

A quién no quieren enfrentar: Argentina

La estadistica que los define: la selección de Brasil sufre en contextos hostiles. Solo lograron ganar dos de los nueve partidos disputados como visitantes en la etapa de Eliminatorias.

Si las cosas van mal: la culpa recaerá en la falta de profundidad en la mitad de la cancha

¿Qué dirá todo el mundo si Brasil queda eliminado pronto? Brasil no está a la altura… otra vez…

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