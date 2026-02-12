Brentford vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal, quien aún se mantiene como superlíder de la Premier League por encima del Manchester City, tendrá un partido por demás complejo contra el Brentford, uno de los equipos sensación de esta campaña. Dicho duelo se llevará a cabo este jueves 12 de febrero en el Gtech Community como parte del arranque de la Jornada 26.

Mikel Arteta y los suyos tendrán que jugar cada encuentro como si fuera el último si quieren salir campeones del máximo circuito del futbol inglés, algo que no sucede desde el 2004. Enfrente tendrán a las Abejas, quienes están en la séptima posición y con un goleador como Igor Thiago que tiene 17 anotaciones como estandarte del equipo.

Los locales vienen de sacar un resultado agónico frente al Newcastle gracias a un gol en el minuto 85 de Dango Outtara, mientras que los visitantes dejaron en el camino al Sunderland gracias a un tres por cero en donde Viktor Gyökeres fue la estrella entrando de cambio y marcando un doblete en el encuentro.

¿A qué hora se juega el Brentford vs Arsenal?

Ciudad : Middlesex, Inglaterra

: Middlesex, Inglaterra Estadio : Gtech Community

: Gtech Community Fecha : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : John Brooks

: John Brooks VAR: Stuart Attwell



Historial de enfrentamientos directos entre Brentford y Arsenal (últimos cinco partidos)

Brentford : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Arsenal: 4

Último partido entre ambos: 03/12/2025 - Arsenal 2-0 Brentford - Premier League Jornada 19

Últimos 5 partidos

Brentford Arsenal Newcastle 2-3 Brentford

07/02/2026 Arsenal 3-0 Sunderland

07/02/2026 Aston Villa 0-1 Brentford

01/02/2026 Arsenal 1-0 Chelsea

03/02/2026 Brentford 0-2 Nottingham Forest

25/01/2026 Leeds 0-4 Arsenal

31/01/2026 Chelsea 2-0 Brentford

17/01/2026 Arsenal 3-2 Kairat Almaty

28/01/2026 Sheffield Wed 0-2 Brentford

10/01/2026 Arsenal 2-3 Manchester United

25/01/2026

¿Cómo ver el Brentford vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Telemundo, UNIVERSO y Peacock México HBO Max España DAZN y Movistar+

Últimas noticias del Brentford

Keith Andrews se ha convertido en uno de los mejores directores técnicos de la Premier League en la actualidad y para muestra hay que repasar los números del Brentford en lo que va de la campaña 2025/26, en donde de cerrar de buena manera y con algunas combinaciones de resultados, podrían meterse a zona de puestos europeos.

Aquí lo que vale la pena rescatar es que con una escuadra con mucho menor presupuesto que algunos conjuntos del Big Six, Andrews lleva el mismo número de victorias (12) que Michael Carrick con el Manchester United, que lo hecho por el Chelsea ahora con Liam Rosenior y un triunfo encima de Arne Slot con el Liverpool.

Newcastle United v Brentford - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Brentford contra Arsenal (4-4-2): Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Kristofer Vassbakk, Seep van der Berg, Rico Henry; Dango Ouattara, Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Keane Lewis-Potter; Mathias Jensen, Igor Thiago

Últimas noticias del Arsenal

El futbolista español del Arsenal, Mikel Merino, fue intervenido quirúrgicamente con éxito este lunes a causa de una fractura en el pie derecho, la cual se dio en el partido en el que su equipo cayó tres goles por dos frente al Manchester United y en donde pudo marcar un gol.

Si bien aún no se ha dado un comunicado de parte de los Gunners, se estima que su regreso se dé en el mes de abril, por lo que se perdería el resto de la temporada en la Premier League y posiblemente la Copa del Mundo en caso de no ponerse a tono debido al poco tiempo post operatorio que tendrá.

Posible alineación del Arsenal contra Brentford (4-3-2): David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel, Riccardo Calafiori; Noni Madueke, Martín Zubimendi, Declan Rice, Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Viktor Gyokeres

Pronóstico SI Fútbol

Si bien restan muchas jornadas en esta campaña de la Premier League, pareciera que cada encuentro será una final para el Arsenal en la búsqueda de convertirse en campeones, es así que tendrán que salir a matarse en el Gtech Community, pero el Brentford no les hará fácil el camino, así que podrían ganar apenas por la mínima.

Brentford 1-2 Arsenal

