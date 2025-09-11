Brentford vs Chelsea: cómo ver el partido, alineaciones y pronósticos para la jornada 4 de la Premier League

El Brentford recibirá al Chelsea el sábado 13 de septiembre en el Gtech Community Stadium por la cuarta jornada de la Premier League. Los Blues, recientes campeones de la Conference League , buscan consolidar un inicio sólido en liga, mientras que los Bees intentarán hacerse fuertes en casa ante un rival histórico. Con planteles renovados y estilos contrastantes, el duelo promete intensidad y emociones en una temporada que recién comienza y ya se perfila apasionante.

A continuación les dejaremos con la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs. Chelsea?

Ciudad: Brentford, Inglaterra

Brentford, Inglaterra Estadio: Gtech Community Stadium

Gtech Community Stadium Fecha: sábado 13 de septiembre

sábado 13 de septiembre Horario: 15:00 horas (costa Este EEUU), 13:00 horas (México) y 21:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el Brentford vs. Chelsea en TV y streaming online?

El partido se podrá seguir a través de DAZN y por ESPN/Disney +.

Últimos 5 partidos del Brentford

Rival Resultado Competición Sunderland 2-1 D Premier League Bournemouth 0-2 V Premier League Aston Villa 1-0 V Premier League Nottingham Forest 3-1 D Amistoso Borussia Mönchengladbach 2-2 E Amistoso

Últimos 5 partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Fulham 2-0 V Premier League West Ham 1-5 V Premier League Crystal Palace 0-0 E Premier League AC Milan 4-1 V Amistoso Bayer Leverkusen 2-0 V Amistoso

Últimas noticias del Brentford

El Brentford FC se prepara para su próximo partido de Premier League contra el Chelsea el sábado 13 de septiembre en el Gtech Community Stadium. El equipo, dirigido por Keith Andrews, busca mejorar su rendimiento tras una temporada pasada en la que finalizaron en la 15ª posición. En el mercado de fichajes, han incorporado a Reiss Nelson del Arsenal para reforzar su ataque. Además, 19 jugadores del club están participando en las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2026 con sus selecciones nacionales. Mikkel Damsgaard destacó al anotar un gol en la victoria de Dinamarca por 3-0 sobre Grecia. Por otro lado, Aaron Hickey regresó a la selección de Escocia tras una larga ausencia debido a lesiones. El club también ha anunciado el regreso de su "Junior Takeover Day", ofreciendo a los jóvenes aficionados una experiencia única detrás de escena en los días de partido.

Últimas noticias del Chelsea

Hasta el 9 de septiembre de 2025, el Chelsea FC ha estado en una fase activa de preparación y ajustes para la nueva temporada. El club ha reforzado su plantilla con fichajes como el delantero Liam Delap, el mediocampista Dario Essugo y el joven brasileño Estêvão, quien ha mostrado una rápida adaptación al equipo. Sin embargo, también ha habido movimientos de salida, incluyendo el préstamo de Nicolás Jackson al Bayern Múnich con una cláusula de compra condicionada. En cuanto al cuerpo técnico, Enzo Maresca continúa al mando, buscando consolidar al equipo tras una exitosa campaña anterior que incluyó la conquista de la UEFA Conference League.

Posibles alineaciones

Moisés Caicedo | Visionhaus/GettyImages

Brentford

Portero: Kelleher

Defensas: Lewis-Potter, Van de Berg, Nathan Collins, Kayode

Centrocampistas: Schade, Yarmolyuk, Damsgaard, Henderson, Ouattara

Delantero: Igor Thiago

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Cucurella, Adarabiayo, Chalobah, Malo Gusto

Centrocampistas: Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Joao Pedro, Estevao

Delantero: Marc Guiu

Pronóstico SI

Brentford 1-3 Chelsea

