Brentford vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los de Ruben Amorim intentarán ratificar con un triunfo la levantada que habrían iniciado ganándole al Chelsea.
Bruno Pernigotti|
La sexta fecha de la Premier League se abrirá en el Gtech Community Stadium, donde el local, el Brentford, recibirá la visita del tradicional Manchester United el sábado en primer turno.

Los de Amorim vienen de vencer 2-1 al Chelsea en Old Trafford y tomaron un poco de aire, mientras que los dirigidos por Keith Andrews necesitan empezar a ganar para alejarse del fondo de la tabla de posiciones de la Primera División británica.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 6 del campeonato inglés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs Manchester United?

Ciudad: Brentford, Inglaterra

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 06:30 (este de Estados Unidos), 05:30 (México), 13:30 (España).

Estadio: Gtech Community Stadium

¿Cómo se podrá ver el Brentford vs Manchester United en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

FuboTV

NBC Sports App

México

Caliente TV

Amazon Prime Video

España

DAZN Spain

DAZN Spain

Últimos 5 partidos del Brentford

Rival

Resultado

Competencia

Fulham

3-1 D

Premier League

Aston Villa

1-1 (4-2 pen.) V

EFL Cup

Chelsea

2-2 E

Premier League

Sunderland

2-1 D

Premier League

Bournemouth

2-0 V

EFL Cup

Últimos 5 partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competencia

Chelsea

2-1 V

Premier League

Manchester City

3-0 D

Premier League

Burnley

3-2 V

Premier League

Grimsby Town

2-2 (12-11 pen.) D

EFL Cup

Fulham

1-1 E

Premier League

Últimas noticias del Brentford

Al borde de la zona de descenso, el Brentford debe reencontrarse con su nivel para no sufrir más adelante en la campaña: tienen una sola victoria, un empate y tres derrotas en lo que va de la Premier League.

Últimas noticias del Manchester United

Sin Casemiro, suspendido, los de Ruben Amorim tendrán otra exigente prueba para demostrar de que están hechos en un complicadísimo arranque de temporada, donde la eliminación por EFL Cup todavía duele y donde el entrenador portugués está más cuestionado que nunca.

Posibles alineaciones

Brentford

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Ethan Pinnock, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Keane Lewis Potter

Mediocampistas: Mikkel Damsgaard, Jordan Henderson, Yegor Yarmolyuk

Delanteros: Kevin Schade e Igor Thiago.

Manchester United

Portero: Altay Bayindir

Defensas: Luke Shaw, Harry Maguire, Matthijs de Ligt

Mediocampistas: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Noussair Mazraoui

Delanteros: Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško.

Pronóstico SI Fútbol

El Manchester United conseguirá su segunda victoria al hilo, aunque tendrá que trabajar duro para conseguirlo.

Brentford 1-2 Manchester United

