Brentford vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La sexta fecha de la Premier League se abrirá en el Gtech Community Stadium, donde el local, el Brentford, recibirá la visita del tradicional Manchester United el sábado en primer turno.
Los de Amorim vienen de vencer 2-1 al Chelsea en Old Trafford y tomaron un poco de aire, mientras que los dirigidos por Keith Andrews necesitan empezar a ganar para alejarse del fondo de la tabla de posiciones de la Primera División británica.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 6 del campeonato inglés.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs Manchester United?
Ciudad: Brentford, Inglaterra
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 06:30 (este de Estados Unidos), 05:30 (México), 13:30 (España).
Estadio: Gtech Community Stadium
¿Cómo se podrá ver el Brentford vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FuboTV
NBC Sports App
México
Caliente TV
Amazon Prime Video
España
DAZN Spain
DAZN Spain
Últimos 5 partidos del Brentford
Rival
Resultado
Competencia
Fulham
3-1 D
Premier League
Aston Villa
1-1 (4-2 pen.) V
EFL Cup
Chelsea
2-2 E
Premier League
Sunderland
2-1 D
Premier League
Bournemouth
2-0 V
EFL Cup
Últimos 5 partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competencia
Chelsea
2-1 V
Premier League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Burnley
3-2 V
Premier League
Grimsby Town
2-2 (12-11 pen.) D
EFL Cup
Fulham
1-1 E
Premier League
Últimas noticias del Brentford
Al borde de la zona de descenso, el Brentford debe reencontrarse con su nivel para no sufrir más adelante en la campaña: tienen una sola victoria, un empate y tres derrotas en lo que va de la Premier League.
Últimas noticias del Manchester United
Sin Casemiro, suspendido, los de Ruben Amorim tendrán otra exigente prueba para demostrar de que están hechos en un complicadísimo arranque de temporada, donde la eliminación por EFL Cup todavía duele y donde el entrenador portugués está más cuestionado que nunca.
Posibles alineaciones
Brentford
Portero: Caoimhin Kelleher
Defensas: Michael Kayode, Ethan Pinnock, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Keane Lewis Potter
Mediocampistas: Mikkel Damsgaard, Jordan Henderson, Yegor Yarmolyuk
Delanteros: Kevin Schade e Igor Thiago.
Manchester United
Portero: Altay Bayindir
Defensas: Luke Shaw, Harry Maguire, Matthijs de Ligt
Mediocampistas: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Noussair Mazraoui
Delanteros: Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško.
Pronóstico SI Fútbol
El Manchester United conseguirá su segunda victoria al hilo, aunque tendrá que trabajar duro para conseguirlo.
Brentford 1-2 Manchester United
Más noticias sobre la Premier League
