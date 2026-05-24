Brighton & Hove Albion vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana termina la temporada 2025-2026 de la Premier League, que tuvo como gran campeón al Arsenal, rompiendo toda la malaria que había traído consigo después de 22 años, todo esto gracias al estratega español Mikel Arteta.



No obstante, todavía puede haber algunos movimientos en la tabla general que pueden cambiar los destinos de los clubes y uno es el Brighton & Hove Albion, ya que es séptimo de la clasificación, teniendo por ahora boleto en mano para la Europa League con 53 puntos, sin embargo, sólo le saca un punto al Chelsea y al Brentford, así como dos al Sunderland, que podría arrebatarle ese honor de no sacar un resultado positivo, obligándolo a disputar la Conference League o nada.



Precisamente, el Manchester United es su rival en la última jornada, que anda con 68 puntos sin poder subir o bajar más y con el pase a la UEFA Champions League, mas es seguro que buscará cerrar la campaña de forma positiva, esperando sacar la victoria en el American Express Stadium.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third Round | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Pronóstico SI

Los últimos dos partidos del Brighton & Hove Albion como local han sido dignos de resaltar, ya que en las dos ocasiones golearon 3-0, primero al Chelsea y después al descendido Wolverhampton Wanderers. En el caso del Manchester United, le ha costado marcar goles cuando ha salido de visita en las últimas fechas, tanto que no se puede dar por sentado que darán un golpe de autoridad. Es posible que los dos culminen su temporada con un empate.



Brighton & Hove Albion 2-2 Manchester United

¿A qué hora se juega el Brighton vs Manchester United?

Ciudad: Falmer, Easter Sussex

Estadio: American Express Stadium

Fecha: domingo, 24 de mayo

Horario: 8 h (EEUU ET) 9 h (México)

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

Brighton: 3

Empate: 0

Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 11/1/26 – Manchester United 1-2 Brighton – FA Cup

Últimos 5 partidos

Brighton & Hove Albion Manchester United Leeds United 1-0 Brighton & Hove Albion Manchester United 3-2 Nottingham Forest Brighton & Hove Albion 3-0 Wolverhampton Wolves Sunderland 0-0 Manchester United Newcastle 3-1 Brighton & Hove Albion Manchester United 3-2 Liverpool Brighton & Hove Albion 3-0 Chelsea Manchester United 2-1 Brentford Tottenham Hotspur 2-2 Brighton & Hove Albion Chelsea 0-1 Manchester United

¿Cómo ver el Brighton vs Manchester United por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Telemundo, NBC Sports, Universo, Peacock México HBO Max

Últimas noticias del Brighton & Hove Albion

Como se acerca el fin de la temporada, evidentemente siguen los rumores sobre posibles fichajes en las ligas de todo el mundo.



De acuerdo con TeamTalk, el centrocampista Matt O’Riley ha sido puesto en otros clubes además del Atlético Madrid de España. El danés ha aparecido ahora en las agendas del Tottenham y del Borussia Dortmund de Alemania, con el primero siendo muy tentador porque la presencia del técnico italiano Roberto de Zerbi podría ser clave para convencerlo.

Matt O'Riley | Mike Hewitt/GettyImages

La posible alineación del Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Joël Veltman, Jean Paul van Hecke, Lewis Dunk, Maxim De Cuyper; Carlos Baleba, Pascal Grob, Jack Hinshelwood; Ferdi Kadioglu, Danny Welbeck, Yankuba Minteh.

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils también piensan en refuerzos para la siguiente campaña, por eso están interesados en Jarrod Bowen, pero no será sencillo porque también está en el radar del Chelsea y el Liverpool.



El extremo derecho, que ha logrado 21 participaciones de gol en la temporada entre tantos y asistencias, milita en el West Ham United que está a nada de descender y si eso sucede tendría que desprenderse de su futbolista para mejorar sus problemas financieros.

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

La posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Luke Shaw, Lissandro Martínez, Harry Maguire, Diogo Dalot; Carlos Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad Diallo.

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