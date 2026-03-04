Brighton vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

La fecha 30 de la Premier League pondrá frente a frente al primero y al 12° de la tabla. En el Amex Stadium, el Brighton intentará confirmar su repunte reciente y acercarse a la zona de clasificación internacional, mientras que el Arsenal defenderá el liderato. En esta instancia, todo pesa el doble.

El conjunto londinense llega tras imponerse 2-1 al Chelsea y sostener una ventaja de cinco unidades sobre el Manchester City, aunque con un partido más disputado. Del otro lado, las Gaviotas encadenaron dos victorias que cambiaron el clima alrededor del equipo y alimentan la ilusión de pelear más arriba.

A continuación, todo lo que hay que saber sobre este enfrentamiento en Brighton and Hove.

¿A qué hora se juega el Brighton vs Arsenal?

Ciudad : Brighton and Hove, Inglaterra

: Brighton and Hove, Inglaterra Estadio : American Express Stadium

: American Express Stadium Fecha : miércoles 4 de marzo

: miércoles 4 de marzo Hora : 14:30 (Estados Unidos), 13:30 (México), 20:30 (España)

: 14:30 (Estados Unidos), 13:30 (México), 20:30 (España) Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Brighton y el Arsenal (últimos cinco partidos)

Brighton : 0

: 0 Empates : 2

: 2 Arsenal: 3

Último partido entre ambos: 27/12/2025 - Arsenal 2-1 Brighton - Premier League, Fecha 18

Últimos cinco partidos

Brighton Arsenal Brighton 2-1 Nottingham Forest 1/3/2026 Arsenal 2-1 Chelsea 1/3/2026 Brentford 0-2 Brighton 21/2/2026 Tottenham 1-4 Arsenal 22/2/2026 Liverpool 3-0 Brighton 14/2/2026 Wolverhampton 2-2 Arsenal 18/2/2026 Aston Villa 1-0 Brighton 11/2/2026 Arsenal 4-0 Wigan Athletic 15/2/2026 Brighton 0-2 Crystal Palace 8/2/2026 Brentford 1-1 Arsenal 12/2/2026

¿Cómo ver el Brighton vs Arsenal por TV y Streaming Online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México Max México España DAZN Spain

Últimas noticias del Brighton

El equipo de Fabian Hurzeler atraviesa su mejor momento en semanas. Tras una racha preocupante en la que apenas había conseguido una victoria en 13 jornadas y quedó eliminado de la FA Cup, las Gaviotas reaccionaron con dos triunfos consecutivos ante el Brentford y el Nottingham Forest. Esa recuperación alivió la presión sobre el entrenador alemán y devolvió al plantel a la pelea por objetivos más ambiciosos.

Ubicado en la mitad de la tabla, el conjunto del sur de Inglaterra todavía sueña con acercarse a puestos europeos, aunque para eso necesita regularidad. En lo táctico y, específicamente en ataque, Danny Welbeck seguiría como referencia, acompañado por Kaoru Mitoma y Diego Gómez para aportar velocidad y desequilibrio por los costados.

Danny Welbeck, Brighton & Hove Albion - Premier League | David Horton - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Brighton contra el Arsenal (4-3-3): Bart Verbruggen; Jan Paul van Hecke, Ferdi Kadioglu, Lewis Dunk, Mats Wieffer; Jack Hinshelwood, Pascal Grob, James Milner; Danny Welbeck, Kaoru Mitoma, Diego Gómez

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta llega al sur de Inglaterra como líder de la Premier, con cinco puntos de ventaja sobre el City, aunque con un partido más disputado. El 2-1 ante los Blues volvió a mostrar la fortaleza en pelota parada (un recurso que ya es marca registrada esta temporada), pero también dejó mucho que analizar en la defensa de córners y en ciertos pasajes donde el equipo perdió control. Más allá de las críticas por el estilo, el entrenador prioriza resultados en este tramo decisivo, consciente de que el objetivo es cortar una sequía liguera que se remonta a 2003/04.

En lo futbolístico, la base se mantiene. Solidez atrás y un mediocampo de jerarquía con Declan Rice y Martín Zubimendi como ejes. Sin embargo, la semana dejó interrogantes físicos. Rice pidió el cambio ante el Chelsea y será evaluado hasta último momento, mientras que Martin Odegaard sigue sin estar al ciento por ciento de su rodilla y podría volver a quedar al margen. Kai Havertz, que reapareció tras su molestia muscular, también será gestionado con cautela, por lo que no se descartan ajustes en la zona de mediapuntas.

Arteta provides fitness updates on Havertz, Odegaard, Rice and more 👇 — Arsenal (@Arsenal) March 3, 2026

Con la FA Cup en el horizonte y la necesidad de sostener el ritmo en la liga, Arteta deberá equilibrar cargas sin resignar competitividad en un partido que, aunque complejo, aparece como una oportunidad clave para consolidar su candidatura al título.

Posible alineación del Arsenal contra el Brighton (4-2-3-1): David Raya; Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber; Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Víktor Gyökeres

Pronóstico SI

Arsenal parte como favorito, pero no parece un partido para una goleada cómoda. El Brighton atraviesa un momento de recuperación, tiene objetivos propios en la recta final del campeonato y en su estadio suele competir con intensidad. No será un trámite sencillo, especialmente si el líder vuelve a mostrar algunas dudas en defensa como ocurrió en pasajes ante el Chelsea.

La victoria en el derbi puede funcionar como impulso anímico para los de Arteta, que saben que no pueden ceder terreno en la pelea por el título.

Brighton 0-2 Arsenal

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE