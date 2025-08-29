Brighton vs. Manchester City: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League
La tercera fecha de la Premier League traerá consigo este gran partido entre equipos candidatos a títulos en esta temporada: el Manchester City va por todo tras una campaña floja y el Brighton buscará seguir ampliando su buen estar en la liga local.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 de la Premier League.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brighton vs. Manchester City?
Ciudad: Brighton, Inglaterra
Fecha: domingo 31 de agosto
Horario: 9:00 (este de Estados Unidos), 07:00 (México), 15:00 (España), 10:00 (Argentina).
Estadio: Brighton Stadium
¿Cómo se podrá ver el Brighton vs. Manchester City en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y ESPN en Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
Oxford
6-0 V
Copa de la Liga
Everton
2-0 D
Premier League
Fulham
1-1 E
Premier League
Wolfsburgo
2-1 V
Amistoso
Wolfsburgo
2-0 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Manchester City
Resultado
Rival
Competición
Tottenham
2-0 D
Premier League
Wolves
4-0 V
Premier League
Palermo
3-0 V
Amistoso
Al Hilal
4-3 D
WCC
Juventus
5-2 V
WCC
Últimas noticias del Manchester City
El equipo ciudadano se estrenó a puro gol en la temporada 2025/26: aplastó al Wolverhampton en Molieux por 4-0 con tantos de Erling Haaland (por duplicado), Tijjani Reijnders y Rayan Cherki pero ante su gente fue derrotado por Tottenham y deberá recuperarse en la jornada 3.
Últimas noticias del Brighton
Empató en la primera jornada y también fue derrotado en la segunda , por lo que no hay mejor noticia para este equipo que tener la oportunidad de volver a ganar ante el Manchester City.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: James Trafford
Defensas: Rayan Ait Nouri, Ruben Dias, John Stones, Rico Lewis
Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Nico González
Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Bernardo Silva, Oscar Bobb
Delantero: Erling Haaland
Brighton
Portero: Guglielmo Vicario
Defensas: Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro
Mediocampistas: Lucas Bergvall, Archie Gray, Pape Sarr
Delanteros: Brennan Johnson, Richarlison y Mohammed Kudus
Pronóstico SI Fútbol
En un partido reñido, el Manchester City saldrá victorioso por un estrecho margen en el marcador.
Brighton 1- Manchester City 2
