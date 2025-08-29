Sports Illustrated Fútbol

Brighton vs. Manchester City: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

El inicio no es el ideal para ninguno de los dos: perdieron en la jornada 2 y buscan recuperarse.
Gonzalo Orellano|
Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League
Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La tercera fecha de la Premier League traerá consigo este gran partido entre equipos candidatos a títulos en esta temporada: el Manchester City va por todo tras una campaña floja y el Brighton buscará seguir ampliando su buen estar en la liga local.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 3 de la Premier League.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brighton vs. Manchester City?

Ciudad: Brighton, Inglaterra

Fecha: domingo 31 de agosto

Horario: 9:00 (este de Estados Unidos), 07:00 (México), 15:00 (España), 10:00 (Argentina).

Estadio: Brighton Stadium

Brighton & Hove Albion v Fulham - Premier League
Brighton & Hove Albion v Fulham - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Brighton vs. Manchester City en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y ESPN en Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Brighton

Rival

Resultado

Competición

Oxford

6-0 V

Copa de la Liga

Everton

2-0 D

Premier League

Fulham

1-1 E

Premier League

Wolfsburgo

2-1 V

Amistoso

Wolfsburgo

2-0 V

Amistoso

Últimos 5 partidos del Manchester City

Resultado

Rival

Competición

Tottenham

2-0 D

Premier League

Wolves

4-0 V

Premier League

Palermo

3-0 V

Amistoso

Al Hilal

4-3 D

WCC

Juventus

5-2 V

WCC

Últimas noticias del Manchester City

El equipo ciudadano se estrenó a puro gol en la temporada 2025/26: aplastó al Wolverhampton en Molieux por 4-0 con tantos de Erling Haaland (por duplicado), Tijjani Reijnders y Rayan Cherki pero ante su gente fue derrotado por Tottenham y deberá recuperarse en la jornada 3.

Últimas noticias del Brighton

Empató en la primera jornada y también fue derrotado en la segunda , por lo que no hay mejor noticia para este equipo que tener la oportunidad de volver a ganar ante el Manchester City.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: James Trafford

Defensas: Rayan Ait Nouri, Ruben Dias, John Stones, Rico Lewis

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Bernardo Silva, Oscar Bobb

Delantero: Erling Haaland

Brighton

Portero: Guglielmo Vicario

Defensas: Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro

Mediocampistas: Lucas Bergvall, Archie Gray, Pape Sarr

Delanteros: Brennan Johnson, Richarlison y Mohammed Kudus

Pronóstico SI Fútbol

En un partido reñido, el Manchester City saldrá victorioso por un estrecho margen en el marcador.

Brighton 1- Manchester City 2

Más noticias sobre la Premier League

Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

