Brujas vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Club Brujas y el Atlético de Madrid se verán las caras en el Jan Breydelstadion este miércoles 18 de febrero en búsqueda de avanzar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League, esto después de que ambos tuvieran una fase de liga por demás irregular, misma en la que terminaron en las posiciones 19 y 14 respectivamente.

Los belgas vienen con el ánimo en el cielo después de haber derrotado tres por cero al Marsella y cuatro por uno al Kairat Almaty en sus últimos dos encuentros de UCL, mientras que los colchoneros sucumbieron frente al Bodo/Glimt y empataron a un tanto contra el Galatasaray, situación que los dejó mal parados.

El historial entre estas escuadras es basto, se han visto las caras en ocho ocasiones en competencias pertenecientes a la UEFA y el historial está más que igualado con tres victorias para cada uno y dos empates, siendo su último juego un empate a cero goles en la fase de grupos de la temporada 2022/23.

FBL-EUR-C1-MADRID-PRESSER | BRUNO FAHY/GettyImages

¿A qué hora se juega el Brujas vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Brujas, Bélgica

: Brujas, Bélgica Estadio : Jan Breydelstadion

: Jan Breydelstadion Fecha : miércoles 18 de febrero

: miércoles 18 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Glenn Nyberg (SWE)

: Glenn Nyberg (SWE) VAR: Jarred Gillett (ENG)

Historial de enfrentamientos directos entre Brujas y Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Brujas : 1

: 1 Empate : 2

: 2 PSG: 2

Último partido entre ambos: 12/10/2022 - Atlético de Madrid 0-0 Brujas - Champions League Jornada 4

Últimos 5 partidos

Brujas Atlético de Madrid Cercle Brugge 1-2 Brujas

15/02/2026 Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid

15/02/2026 Brujas 3-0 Standard Lieja

08/02/2026 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona

12/02/2026 Union St. Gilloise 1-0 Brujas

01/02/2026 Atlético de Madrid 0-1 Real Betis

08/01/2026 Brujas 3-0 Marsella

28/01/2026 Real Betis 0-5 Atlético de Madrid

05/02/2026 Brujas 4-3 Zulte Waregem

24/01/2026 Levante 0-0 Atlético de Madrid

31/01/2026

¿Cómo ver el Brujas vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos CBS Sports, Paramount+ y fuboTV México Fox One España Movistar y Movistar+

Últimas noticias del Brujas

En búsqueda de robustecer su plantilla con futbolistas jóvenes, el Futbol Club Barcelona ha declarado su interés por Jesse Bisiwu, un futbolista de apenas 18 años que es el diamante en bruto del futbol belga.

Acorde a información revelada por su agente, Mobindi Marthi, los directivos culés han comenzado a seguir a este joven extremo, quien tiene contrato con el Brujas hasta 2027, pero si las cosas se dan de buena forma, pronto podría saltar a las filas blaugranas.

Es cierto que el Barcelona está siguiendo de cerca a Jesse y es uno de los clubes que sigue activamente su situación. Sin embargo, estamos gestionando la situación con calma, paso a paso Mobindi Marthi

Portugal v Belgium: FIFA Under-17 World Cup | Chris Ricco - FIFA/GettyImages

Posible alineación del Brujas contra Atlético de Madrid (4-5-1): Simón Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordeñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Carlos Forbs, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Mamadou Diakhon, Hans Vanaken; Nicolo Tresoldi

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Todo apunta a que la plantilla del Atleti está rota por dentro y para muestra está lo sucedido tras la derrota de tres goles por cero frente al Rayo Vallecano, en donde Jan Oblak arremetió contra sus compañeros afirmando que habían tirado LaLiga, ya que sus compañeros no se están entregando al máximo en todos los encuentros.

Ante estas declaraciones, el 'Cholo' Simeone dejó en claro que dicho marcador se dio de esa manera porque el rival había sido mejor dentro del campo no por la poca empatía que mencionó el arquero colchonero.

Por intensidad no creo que haya sido, ni por intensidad ni actitud. Tampoco por falta de ganas. El equipo jugó mal y ya está. El rival ha jugado mejor y, por tanto, ha tenido más opciones de ganar. No comparto lo que comentó Oblak. Hoy el equipo jugó mal y el rival fue superior Diego Simeone

Atlético Madrid v Manchester City Quarter Final Leg Two - UEFA Champions League | Jonathan Moscrop/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid contra Brujas (4-4-2): Jan Oblak; Nahuel Molina, José Giménez, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Pronóstico SI Fútbol

Si las cosas marchan acorde al manual, los visitantes tendrían que llevarse esta ida de los playoffs, así que llegan como favoritos a este duelo, mismo que no será del todo sencillo para los rojiblancos, quienes han tenido muchos altibajos en esta campaña, así que de ganar sería por la mínima diferencia y recibiendo goles del rival.

Brujas 1-2 Atlético de Madrid

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE