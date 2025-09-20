El Manchester United está recibiendo al Chelsea en esta Jornada 5 de la Premier League 2025/26 y Old Trafford acaba de ser partícipe de un hecho histórico para uno de sus futbolistas más emblemáticos, ese es Bruno Fernandes.

El portugués llegó a los Red Devils en la 2019/2020 y si bien parte del medio campo hacia adelante, es un goleador constante en el equipo, a tal grado de haber llegado a su gol número 100 en cualquier competencia con el equipo en apenas siete temporadas disputadas, siendo este su segundo gol de la campaña luego de también haber marcado frente al Burnley.

Estos son los 100 goles que ha marcado Bruno Fernandes con el Manchester United

El exfutbolista del Sporting ha tenido temporadas impresionantes, siendo la 2020/21 en la que mejores números registró al marcar 28 tantos, además de haber dado 18 asistencias en tan solo 58 partidos, aunque al siguiente año su rendimiento bajó por una lesión ya que solo disputó 46 encuentros y ahí marcó 10 goles.

Temporada Goles 2025/26 2 2024/25 19 2023/24 15 2022/23 14 2021/22 10 2020/21 28 2019/20 12

El futbolista portugués está haciendo historia con los Red Devils aunque todavía le falta un largo trecho para alcanzar a los máximos anotadores del club.

Wayne Rooney lidera la lista de los goleadores históricos de los Diablos Rojos con 253 goles. Sir Bobby Charlton se encuentra en el segundo lugar del listado con 249 dianas en su registro personal.

Con su gol de este fin de semana, Fernandes empató a George Wall y Joe Cassidy con 100 goles.