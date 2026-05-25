Bruno Fernandes bate un nuevo récord y hace historia en la Premier League

Bruno Fernandes rompió el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League y se metió definitivamente en la historia del torneo inglés.

El capitán del Manchester United alcanzó las 21 asistencias en la campaña 2025/26 durante el encuentro ante el Brighton y superó las marcas históricas que compartía con Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

El pase decisivo llegó a los 33 minutos del partido, cuando ejecutó un córner preciso para que Patrick Dorgu marcara de cabeza y abriera el marcador en la victoria por 3-0 de los Red Devils.

Una marca que parecía imposible

Con el United ya clasificado al podio de la Premier League, e igualado con los dos históricos en el ranking, gran parte de la atención de la última fecha estuvo puesta en si el portugués lograba romper la trascendental cifra de asistencias.

Su precisión y capacidad para generar juego fueron claves durante toda la temporada y terminaron consolidándolo como el máximo asistidor en la memoria de una campaña de Premier League.

Más asistencias en una temporada de Premier League

Jugador Temporada Asistencias Bruno Fernandes 2025/26 21 Thierry Henry 2002/03 20 Kevin De Bruyne 2019/20 20 Mesut Özil 2015/16 19 Cesc Fàbregas 2014/15 18 Frank Lampard 2004/05 18 Kevin De Bruyne 2016/17 18 Mohamed Salah 2024/25 18 Cesc Fàbregas 2007/08 17

En la previa del encuentro, Fernandes ya había reconocido la importancia de alcanzar una marca que pertenecía a dos leyendas del campeonato inglés y explicó qué “estar junto a nombres como Thierry Henry y Kevin De Bruyne es algo que me llena de orgullo”.

Un año consagratorio

La temporada de Fernandes no se resume únicamente en las asistencias. El mediocampista también fue elegido como el mejor jugador de la Premier League y recibió el premio al Futbolista del Año otorgado por la Football Writers’ Association.

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Steve Bardens/GettyImages

Además, su registro no se limita únicamente a Inglaterra; con 21 asistencias, igualó el récord histórico de las cinco grandes ligas europeas, una marca que compartían Lionel Messi y Thomas Müller desde la temporada 2019/20.

Después de una temporada histórica, y mientras continúan los rumores sobre su futuro, Fernandes mantiene una postura clara: quiere seguir en Old Trafford y apunta a competir por títulos importantes como el campeonato local y la Champions League.

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