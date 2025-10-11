Bruno Fernandes desactiva los rumores de su salida del Manchester United

Bruno Fernandes estuvo en el ojo de la tormenta por una eventual salida del Manchester United, aunque el propio futbolista portugués se encargó de desactivar todo tipo de rumor: "Estoy feliz aquí. Si no, no me habría quedado... Me gusta disfrutar el momento", explicó en conferencia de prensa previo al choque entre Portugal e Irlanda por las Eliminatorias europeas de este sábado.

"¿Mudanza saudí? Es imposible imaginarlo, porque ya no es algo que se haya hablado conmigo", concluyó.

Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase | Alex Livesey/GettyImages

Bruno Fernandes nació el 8 de septiembre de 1994 en Maia, Portugal, e hizo las formativas en el Boavista. Dio el salto en edad de juvenil al fútbol italiano, donde jugó en el Novara, el Udinese y la Sampdora, donde estuvo cedido.

En 2017 regresó a su país para vestir la camiseta del Sporting de Lisboa, donde firmó por cinco años con una cláusula de 100 millones de euros. En enero de 2020 se confirmó su traspaso al Manchester United a cambio de 65 millones de euros.

En total, lleva jugados 298 partidos con la camiseta de los Diablos Rojos, con 100 goles anotados y 86 asistencias repartidas, siendo uno de los puntos altos en una era floja en materia de resultados para el United.

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Justin Setterfield/GettyImages

En la última temporada, donde lograron salvarse del descenso a pesar de haber alcanzado la final de la UEFA Europa League, jugó 36 de los 38 partidos de Premier League con un saldo de ocho goles y once asistencias, mientras que en la competencia europea disputó 14 encuentros, en los que marcó siete tantos y dio cuatro pases gol.

En la campaña actual lleva jugados ocho encuentros, uno por EFL Cup (eliminación ante el Grimsby Town por penales) y siete por Premier League, donde le marcó un tanto al Burnley y uno al Chelsea.