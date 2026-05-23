Bruno Fernandes fue elegido el mejor jugador de la Premier League 2025/26

La Premier League llega a su fin este domingo y poco queda por jugarse: el Arsenal ya salió campeón, Wolves y Burnley ya descendieron mientras que el West Ham está a nada de acompañarlos al Championship. Solamente las clasificaciones a las copas europeas son las que tienen en vilo a algunos fanáticos.

Como siempre, es hora de balances y premios, y Bruno Fernandes se llevó uno de los más importantes: fue coronado como mejor jugador de la temporada 2025/26 en toda la liga inglesa, superando en la votación a jugadores como Erling Haaland, Antoine Semenyo, Igor Thiago y algunos campeones como Gabriel Magalhaes, David Raya y Declan Rice.

El futbolista portugués guió al Manchester United a una inesperada clasificación a la UEFA Champions League, ya que bajo el mando de Ruben Amorim esto era prácticamente utópico. Cuando llegó Michael Carrick el equipo renació y Bruno fue el principal referente futbolístico para que esto suceda.

A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

En esta campaña rompió el récord del club de asistencias en una temporada, superando a David Beckham en la 1999/00 con 15 pases gol. Actualmente tiene 20, igualando la marca histórica general de la liga y con un partido por delante para romper ese registro. "Estoy muy contento por la asistencia y por la victoria, y por terminar la temporada por todo lo alto. Llegué a 20, a ver si llego a 21, nos queda un partido. Es mi mejor marca en la Premier League, así que estoy muy contento", había dicho tras su última asistencia. Además de estos 20 pases gol, el portugués sumó ocho goles en su cuenta personal.

Solamente siete futbolistas han conseguido este premio vistiendo la camiseta del Manchester United, y el último había sido Nemanja Vidic en la temporada 2010/11. Además del serbio, los otros fueron: Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney.