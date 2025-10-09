Bruno Fernandes toma una decisión ante el interés de la liga de Arabia Saudita en su fichaje

Bruno Fernandes “no tiene ningún interés” en dejar el Manchester United y mudarse a Arabia Saudita al final de la actual campaña, según subraya un nuevo informe.

Tanto Al Hilal como Al Ittihad presentaron ofertas importantes por el capitán del United el verano pasado, pero el mediocampista decidió quedarse en Old Trafford, a pesar de los problemas de los Diablos Rojos en los últimos años.

Fernandes sigue siendo esencial en la reconstrucción del United y continúa ofreciendo actuaciones consistentemente impresionantes, a un nivel superior al de sus compañeros en Manchester. Marcó 19 goles y dio 18 asistencias la temporada pasada, incluso durante la crisis que azotó al equipo de Ruben Amorim.

Según informó BBC Sport, Fernandes todavía no está interesado en un traspaso millonario a la Saudi Pro League y sigue ansioso por competir en las principales ligas de Europa.

El jugador sigue "plenamente comprometido" con los Diablos Rojos y está "decidido a darlo todo para ayudar al United a construir un futuro mejor". El contrato del jugador de 31 años no vence hasta 2027, con opción a un año más.

Brentford v Manchester United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Informes recientes que llegan desde Arabia sugieren que los clubes de aquel país volverán a intentar el fichaje de Fernandes en enero, mientras que los mejores equipos europeos se mantienen en alerta máxima debido a los problemas del United. Sin embargo, parece que sus peticiones al internacional portugués finalmente caerán en saco roto.

Fernandes se acerca a los 300 partidos con el United y recientemente marcó su gol número 100 con el club en la victoria por 2-1 sobre el Chelsea en la Premier League en septiembre. Es uno de los 19 jugadores que han anotado un centenar de goles con los Diablos Rojos .

Los compañeros de Fernandes deben estar a su altura si el United quiere salir del atolladero. La crucial victoria por 2-0 del fin de semana pasado contra el Sunderland alivió la presión tras un decepcionante inicio de temporada. Amorim también ha recibido un voto de confianza del copropietario, Sir Jim Ratcliffe.

