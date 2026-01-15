Bruno Fernandes toma una decisión sobre el futuro del Manchester United tras el despido de Rubén Amorim

Los fanáticos del Manchester United no necesitan preocuparse por la salida de Bruno Fernandes del club en el futuro inmediato, ya que, según se informa, el capitán sigue "comprometido" a pesar de los recientes rumores.

Fernandes rechazó lo que llamó una oferta “muy ambiciosa” de Al Hilal el verano pasado, que se rumoreaba valía alrededor de US$ 48,1 millones, en salario anual.

El United también podría haber aceptado 100 millones de libras como traspaso, pero el centrocampista reveló que el club "no estaba dispuesto a vender" en ese momento, a menos que él tuviera un deseo particular de irse.



Y Fernandes, según él mismo declaró, solo estaba dispuesto a irse si el United ya no lo quería. Otro factor en su decisión fue su determinación de "mantenerse al más alto nivel" en Europa.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third Round | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La cuestión del futuro del jugador de 31 años nunca ha sido resuelta del todo.

En diciembre, una entrevista con Canal 11 de Portugal lo revivió todo cuando Fernandes afirmó que la directiva del United "quería que me fuera", pero "no tuvo el coraje" de obligarme. "Si hubiera dicho que quería irme, me habrían dejado ir". Él aseguró que eso le dolió.

Curiosamente, en una entrevista diferente publicada unos días después, esta vez en el canal de YouTube de Rio Ferdinand, Fernandes ofreció una versión ligeramente modificada y menos brutal de los hechos . "Podría haberme ido dos veces. El club dijo 'no, te necesitamos'. Bueno, me diste algo, te daré algo".

Fernandes había declarado el verano pasado que Ruben Amorim lo había convencido para quedarse y que el club no lo vendió porque "el entrenador me quería". Obviamente, la destitución de Amorim a principios de 2026 reavivó las especulaciones sobre su permanencia en el United.

Pero, al menos por ahora, su enfoque sigue puesto en el club. BBC Sport ha informado que Fernandes "no planea buscar un traspaso" en lo que queda del mercado de fichajes de enero. Incluso con la salida de Amorim, Darren Fletcher dirigiendo dos partidos y ahora Michael Carrick a cargo temporalmente durante los últimos meses de la temporada 2025-26, Fernandes sigue "comprometido".

Fernandes se 'reevaluará' en verano

Aun así, el asunto no está cerrado. La dedicación continua para completar la temporada con el United no significa necesariamente que una separación más pronto que tarde no sea una posibilidad para el verano.

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third Round | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El mismo informe de la BBC añade que Fernandes tiene intención de sopesar sus opciones, momento en el que le quedará un año de contrato del que firmó en 2024.

Se cree que el United ya está planeando fichar a jugadores del mediocampo, vinculados con Elliot Anderson, Carlos Baleba y Adam Wharton, todos con un coste potencial de hasta 100 millones de libras. Queda por ver si la marcha de Fernandes conviene a ambas partes en ese momento, y es algo que, en última instancia, tendrá que decidir él mismo, ya que el United parece dispuesto a seguir su ejemplo.

Es probable que la oportunidad de ir a Arabia Saudí siga existiendo, aunque la atracción de amigos cercanos como João Cancelo y Rúben Neves probablemente desaparecerá. Cancelo dejó el Al Hilal cedido por el Barcelona, ​​en medio de rumores de descontento, mientras que se espera que Neves regrese a Europa cuando su contrato con el club de Riad expire en junio.

Si Fernandes deja Manchester en verano, todavía "buscaría quedarse en Europa"