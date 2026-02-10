Bruno Fernandes va por un récord histórico con el Manchester United
En una temporada marcada por cambios en el banco y altibajos futbolísticos, Bruno Fernandes volvió a ser el nombre propio de el Manchester United. El portugués, capitán y referente del equipo, se sostuvo como el jugador más determinante del plantel en el primer tramo de la Premier League 2025/26, aportando goles, asistencias y una influencia constante en el juego.
Más allá del contexto, Fernandes encontró la forma de destacarse tanto en roles más retrasados como en posiciones más ofensivas. Ya sea como mediocampista mixto o como enganche, su impacto se refleja en los números.
A un paso de superar a Giggs
Fernandes acumula ocho asistencias como visitante en esta Premier League y está a solo una de superar el récord de Ryan Giggs, quien había registrado ocho en la temporada 2001/02.
La próxima oportunidad para romper la estadística será este martes, cuando el United visite a el West Ham en Londres. Si Fernandes suma un pase-gol, quedará solo en la cima de la tabla histórica del club en ese rubro.
Sus números en la Premier League 2025–26:
Los registros del portugués explican por qué se convirtió en el faro del equipo
- Partidos: 22
- Goles: 6
- Asistencias: 12
Sus seis tantos lo tienen entre los máximos anotadores del United en liga, mientras que sus 12 asistencias lo colocan con amplia diferencia por encima de cualquier compañero: los más cercanos son Diogo Dalot y Patrick Dorgu, con tres cada uno.
El impacto de Fernandes no se limita al United. De hecho, es el único futbolista de la Premier League que alcanzó las doble cifra de asistencias en lo que va de la temporada.
Pos.
Jugador
Club
Asistencias
1
Bruno Fernandes
Manchester United
12
2
Rayan Cherki
Manchester City
7
3
Erling Haaland
Manchester City
6
3
Jack Grealish
Everton
6
Un récord aún más grande en el horizonte
Si bien superar a Giggs sería un logro significativo, Fernandes también apunta a una marca histórica de toda la Premier League. Cesc Fàbregas y Mohamed Salah comparten el récord de más asistencias como visitante en una temporada, con 11.
Fernandes ya tiene ocho y todavía le quedan siete partidos fuera de casa, un margen suficiente para soñar con alcanzar y hasta superar a dos leyendas del torneo.
Partidos restantes del Manchester United como visitante en la temporada 2025/26 de la Premier League
Adversario
Fecha
West Ham United
10 de febrero
Everton
23 de febrero
Newcastle United
4 de marzo
Bournemouth
20 de marzo
Chelsea
18 de abril
Sunderland
9 de mayo
Brighton y Hove Albion
24 de mayo