Arsenal y Manchester United nos regalaron el encuentro más destacado de la Jornada 23 de la Premier League y el primer lapso no decepcionó en lo absoluto, ya que ambos equipos pudieron marcar en circunstancias extrañas, pero que suman para el espectaculo en el Emirates Stadium.

Todo se originó en una jugada fortuita para los Gunners, cuando Martin Ødegaard sacó un disparo machucado dentro del área con dirección a portería. Lisandro Martínez intentó bloquear el remate con las piernas, pero el balón terminó desviándose en su intervención y superó al guardameta, lo que derivó en el autogol.

Al minuto 37 llegó el descuento para los Red Devils, que ya presionaban alto en campo rival. En su intento por salir jugando desde el fondo, la zaga perdió el balón cuando Martín Zubimendi buscó cederlo de primera intención a David Raya, pero el pase quedó corto y fue interceptado por Bryan Mbeumo.

El camerunés no desaprovechó el regalo: se enfiló hacia el arco rival, dejó en el camino al guardameta español con un recorte y definió de pierna derecha para igualar el marcador. Con ese tanto, Bryan Mbeumo alcanzó los 50 goles en la Premier League, sumando los conseguidos con el Brentford desde su ascenso y los ocho que registra con su equipo actual.

El centro delantero ha demostrado calidad y jerarquía al marcarle a tres de los cuatro equipos más grandes de Inglaterra. Ya se hizo presente en el marcador ante el Manchester City en el Etihad Stadium, frente al Liverpool en Anfield y este domingo contra el Arsenal en el Emirates Stadium. El único grande que aún le falta como víctima es el Chelsea.