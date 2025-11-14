Bukayo Saka explica el preocupante gesto en la victoria de Inglaterra

El extremo del Arsenal, Bukayo Saka, restó importancia a las preocupaciones sobre una posible lesión sufrida en la victoria de Inglaterra sobre Serbia el jueves.

Saka abrió el marcador para los Tres Leones con una magnífica volea a mitad de la primera parte, pero, tras celebrarlo, se le vio rápidamente señalando al banquillo, moviendo las manos en un gesto que suele indicar que un jugador pide ser sustituido.

El jugador de 24 años se mostró visiblemente incómodo inmediatamente después del partido, pero finalmente disputó los 90 minutos completos del encuentro de clasificación para el Mundial. Posteriormente, Saka aclaró que no había pedido ser sustituido.

"Solo quería cambiarme las botas. Eso fue todo", explicó Saka, quien se perdió parte del inicio de la temporada por una lesión en los isquiotibiales.

De hecho, poco después del mensaje de Saka al banquillo, corrió hacia la línea de banda para cambiarse de calzado, lo que le permitió continuar el partido.

El Arsenal acumula preocupaciones por varios problemas de lesiones

Si bien el técnico Mikel Arteta ha ofrecido noticias alentadoras sobre jugadores como Noni Madueke, Kai Havertz y Gabriel Martinelli, este parón internacional no ha estado exento de preocupaciones para el Arsenal.

El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, reveló a principios de esta semana que el capitán Martin Ødegaard aún está "lejos de regresar", antes de que el defensa Riccardo Calafiori sufriera una lesión tras su incorporación a la selección italiana.

Calafiori no entrenó con sus compañeros antes de la victoria del jueves contra Moldavia, partido en el que no participó. Informes en Italia indican que el defensa está lidiando con el dolor, pero aún podría jugar el domingo contra Noruega.

"Tengo que agradecer a jugadores como Nicolò Barella, Calafiori y Alessandro Bastoni por estar aquí, ya que su presencia no se podía dar por sentada", admitió el seleccionador italiano, Gennaro Gattuso.

Los Gunners vuelven a la acción contra el Tottenham tras el parón internacional en el último capítulo del derbi del norte de Londres, y Arteta querrá tener a su disposición el mayor número posible de opciones para lo que siempre es uno de los partidos más importantes de la temporada.

