Bukayo Saka renueva hasta 2031 y busca romper récords en el Arsenal

El Arsenal confirmó la renovación de Bukayo Saka, su jugador más influyente, con un contrato a largo plazo que, según los reportes, se extendería hasta 2031. Desde su debut en 2018, a los 17 años, Saka ha disputado casi 300 partidos con el primer equipo y ha liderado al equipo en ausencia de Martin Ødegaard.

“Me siento increíble. Es un momento fantástico para mi familia y para mí”, expresó Saka a los medios del club. “Fue una decisión fácil continuar aquí y mi objetivo es ganar todo. La trayectoria que hemos recorrido junto al equipo ha sido especial y creo que los próximos años serán los que nos permitan lograrlo”.

🚨❤️🤍 OFFICIAL: Bukayo Saka signs new long term deal at Arsenal valid for the next five years. 🔐 pic.twitter.com/B3AyQUyXYe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2026

El Arsenal arrastra seis años sin levantar un trofeo, desde 2020, y su último campeonato de Premier League data de la temporada 2003–04. A pesar de varios intentos fallidos en los últimos años, Saka mantiene su ambición intacta.

“Cuando mire atrás en mi carrera, quiero ver a un chico que empezó con siete u ocho años probándose en Arsenal y que terminó ganando todos los trofeos posibles”, comentó el jugador. “Ese es el legado que quiero dejar y eso me haría feliz”.

Rumbo a los récords históricos del club

Más allá de los títulos, Saka podría entrar en los libros de historia del club. El récord de más apariciones, actualmente en poder de David O’Leary con 722 partidos, está al alcance si mantiene su promedio de 44 encuentros por temporada. Con 297 partidos jugados hasta ahora, Saka podría desafiar esta marca hacia los 34 años.

Bukayo Saka Signs New Long Term Contract at Arsenal FC | Stuart MacFarlane/GettyImages

En cuanto a los goles, batir el récord de Thierry Henry (228) será una tarea monumental, pero Saka ya acumula 78 y podría situarse dentro del top 10 o incluso acercarse al segundo puesto de Ian Wright (185). Su reciente adaptación a la posición de mediapunta central podría ayudar a aumentar su promedio de goles y prolongar su carrera al más alto nivel.

El cambio a una posición más central no solo beneficia al Arsenal, sino también a Saka: reduce el desgaste físico propio de un extremo eléctrico y le permite sostener su rendimiento en el tiempo. Con consistencia y salud, podría acercarse a las marcas históricas del club mientras sigue persiguiendo el objetivo principal: los trofeos que consolidarían su legado.

