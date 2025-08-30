El mercado de fichajes en Inglaterra nunca deja de sorprender, y el Chelsea vuelve a ser protagonista en los últimos días de la ventana estival. Según diversas informaciones, los Blues están muy cerca de cerrar la cesión de Facundo Buonanotte, mediapunta argentino de 20 años perteneciente a Brighton & Hove Albion. El acuerdo, adelantado por Fabrizio Romano, contempla un préstamo de una temporada que reforzará las opciones ofensivas de Enzo Maresca, flamante técnico del conjunto londinense.

La operación llega tras un revés significativo para Chelsea. Durante gran parte del verano, Stamford Bridge apuntaba a ser el destino de Xavi Simons, joya del RB Leipzig. Sin embargo, la prolongada negociación se estancó y permitió que Tottenham Hotspur irrumpiera con fuerza para hacerse con el neerlandés por 60 millones de euros. La decisión de Simons de vestir de blanco y azul cambió el panorama, y Chelsea, lejos de intentar un “hijack” de última hora, optó por una vía alternativa: apostar por un talento emergente con recorrido en la Premier.

Nottingham Forest FC v Leicester City FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Buonanotte llega con experiencia previa en Inglaterra, tras su paso por Leicester City en la última campaña, donde disputó minutos en Championship tras la caída de los Foxes. Brighton, consciente del valor estratégico del jugador, prefería mantenerlo en suelo inglés para que pueda adquirir estatus de “homegrown” a partir de enero, condición que aumenta su valor de mercado. Leeds United había avanzado tanto que incluso había programado la revisión médica del futbolista, mientras Borussia Dortmund tanteaba su incorporación. Pero cuando Chelsea levantó el teléfono, la voluntad del argentino fue clara: solo quería Stamford Bridge.

El internacional albiceleste, que debutó en 2023 con la absoluta de Argentina, será el enésimo nombre en sumarse a la lista de traspasos entre Brighton y Chelsea. Caicedo, Cucurella, Sánchez, João Pedro e incluso Graham Potter son ejemplos de un puente que en los últimos años ha costado a la directiva londinense cerca de 335 millones de euros.

Mientras se ultiman los detalles del préstamo de Buonanotte, en los despachos de Stamford Bridge también se trabaja en la incorporación de Alejandro Garnacho. La estrella argentina del Manchester United sería un golpe mediático y deportivo para el proyecto BlueCo, aunque antes Chelsea deberá cuadrar sus cuentas para evitar sanciones de la UEFA. El reloj corre y la tensión del mercado promete un final de infarto en Londres.