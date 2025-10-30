Burnley vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Arsenal tiene como objetivo principal ganar la liga inglesa por primera vez en 20 años y son los grandes favoritos tras un brillante arranque, sumado a los flojos inicios del Liverpool y el Manchester City. La próxima parada será de visitante frente al Burnley el próximo fin de semana.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Burnley vs Arsenal?

Ciudad: Burnley, Inglaterra

Fecha: sábado 1 de noviembre

Horario: 11:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Turf Moor

¿Cómo se podrá ver el Burnley vs Arsenal en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos FuboTV NBC Sports App México Max Amazon Prime Video España DAZN Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Burnley

Rival Resultado Competición Wolves 3-2 V Premier League Leeds 2-0 V Premier League Aston Villa 2-1 D Premier League Manchester City 5-1 D Premier League Cardiff City 2-1 D EFL Cup

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Brighton 2-0 V EFL Cup Crystal Palace 1-0 V Premier League Atlético de Madrid 4-0 V UEFA Champions League Fulham 1-0 V Premier League West Ham 2-0 V Premier League

Últimas noticias del Burnley

Wolverhampton Wanderers v Burnley - Premier League | David Rogers/GettyImages

El equipo de Scott Parker tuvo un mal arranque y en los últimos partidos empezó a levantar cabeza, logrando salir de la zona de descenso para luchar por escaparse definitivamente de la lucha por la permanencia. En su último compromiso lograron un valioso triunfo frente a Wolves por 3-2.

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta tuvo un grandísimo arranque de temporada, posicionándose puntero de la Premier League y de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.



En el campeonato inglés tienen siete victorias, un empate y una derrota, mientras que en el continental ganaron sus tres partidos con ocho goles a favor y ninguno en contra.

Posibles alineaciones

Burnley

Portero: Martin Dubravka

Defensas: Quilindschy Hartman, Maxime Esteve, Axel Tuanzebe, Kyle Walker

Mediocampistas: Florentino Luis, Josh Cullen

Volantes ofensivos: Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwu, Jacob Bruun Larsen

Delantero: Zian Flemming

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze

Delanteros: Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

Pronóstico SI

El Arsenal defenderá con éxito la cima de la Premier League contra un rival que intentará imponer defensa a los contundentes ataques del equipo de Mikel Arteta.

Burnley 0-3 Arsenal

