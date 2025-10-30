Burnley vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal tiene como objetivo principal ganar la liga inglesa por primera vez en 20 años y son los grandes favoritos tras un brillante arranque, sumado a los flojos inicios del Liverpool y el Manchester City. La próxima parada será de visitante frente al Burnley el próximo fin de semana.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Burnley vs Arsenal?
Ciudad: Burnley, Inglaterra
Fecha: sábado 1 de noviembre
Horario: 11:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)
Estadio: Turf Moor
¿Cómo se podrá ver el Burnley vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
FuboTV
NBC Sports App
México
Max
Amazon Prime Video
España
DAZN
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Burnley
Rival
Resultado
Competición
Wolves
3-2 V
Premier League
Leeds
2-0 V
Premier League
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Manchester City
5-1 D
Premier League
Cardiff City
2-1 D
EFL Cup
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Brighton
2-0 V
EFL Cup
Crystal Palace
1-0 V
Premier League
Atlético de Madrid
4-0 V
UEFA Champions League
Fulham
1-0 V
Premier League
West Ham
2-0 V
Premier League
Últimas noticias del Burnley
El equipo de Scott Parker tuvo un mal arranque y en los últimos partidos empezó a levantar cabeza, logrando salir de la zona de descenso para luchar por escaparse definitivamente de la lucha por la permanencia. En su último compromiso lograron un valioso triunfo frente a Wolves por 3-2.
Últimas noticias del Arsenal
El equipo de Mikel Arteta tuvo un grandísimo arranque de temporada, posicionándose puntero de la Premier League y de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.
En el campeonato inglés tienen siete victorias, un empate y una derrota, mientras que en el continental ganaron sus tres partidos con ocho goles a favor y ninguno en contra.
Posibles alineaciones
Burnley
Portero: Martin Dubravka
Defensas: Quilindschy Hartman, Maxime Esteve, Axel Tuanzebe, Kyle Walker
Mediocampistas: Florentino Luis, Josh Cullen
Volantes ofensivos: Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwu, Jacob Bruun Larsen
Delantero: Zian Flemming
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze
Delanteros: Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.
Pronóstico SI
El Arsenal defenderá con éxito la cima de la Premier League contra un rival que intentará imponer defensa a los contundentes ataques del equipo de Mikel Arteta.
Burnley 0-3 Arsenal
Más noticias sobre la Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo