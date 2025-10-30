Sports Illustrated Fútbol

Burnley vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Gunners están punteros en la Premier League y buscarán seguir en lo más alto jugando de visitantes.
Bruno Pernigotti|
El Arsenal tiene como objetivo principal ganar la liga inglesa por primera vez en 20 años y son los grandes favoritos tras un brillante arranque, sumado a los flojos inicios del Liverpool y el Manchester City. La próxima parada será de visitante frente al Burnley el próximo fin de semana.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Burnley vs Arsenal?

Ciudad: Burnley, Inglaterra

Fecha: sábado 1 de noviembre

Horario: 11:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Turf Moor

¿Cómo se podrá ver el Burnley vs Arsenal en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

FuboTV

NBC Sports App

México

Max

Amazon Prime Video

España

DAZN

Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Burnley

Rival

Resultado

Competición

Wolves

3-2 V

Premier League

Leeds

2-0 V

Premier League

Aston Villa

2-1 D

Premier League

Manchester City

5-1 D

Premier League

Cardiff City

2-1 D

EFL Cup

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Brighton

2-0 V

EFL Cup

Crystal Palace

1-0 V

Premier League

Atlético de Madrid

4-0 V

UEFA Champions League

Fulham

1-0 V

Premier League

West Ham

2-0 V

Premier League

Últimas noticias del Burnley

El equipo de Scott Parker tuvo un mal arranque y en los últimos partidos empezó a levantar cabeza, logrando salir de la zona de descenso para luchar por escaparse definitivamente de la lucha por la permanencia. En su último compromiso lograron un valioso triunfo frente a Wolves por 3-2.

Últimas noticias del Arsenal

El equipo de Mikel Arteta tuvo un grandísimo arranque de temporada, posicionándose puntero de la Premier League y de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

En el campeonato inglés tienen siete victorias, un empate y una derrota, mientras que en el continental ganaron sus tres partidos con ocho goles a favor y ninguno en contra.

Posibles alineaciones

Burnley

Portero: Martin Dubravka

Defensas: Quilindschy Hartman, Maxime Esteve, Axel Tuanzebe, Kyle Walker

Mediocampistas: Florentino Luis, Josh Cullen

Volantes ofensivos: Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwu, Jacob Bruun Larsen

Delantero: Zian Flemming

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze

Delanteros: Leandro Trossard, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka.

Pronóstico SI

El Arsenal defenderá con éxito la cima de la Premier League contra un rival que intentará imponer defensa a los contundentes ataques del equipo de Mikel Arteta.

Burnley 0-3 Arsenal

