Burnley vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Terminó la última fecha FIFA del año y con ella vuelve la Premier League con su Jornada 12, ahí es donde el Burnley enfrentará al Chelsea este sábado 22 de noviembre en búsqueda de no caer más peldaños en la clasificación general de la campaña 2025/26.

Los Clarets llegan a este encuentro en la décimo séptima plaza de la tabla general, esto apenas consiguiendo tres triunfos de once posibles, por su parte los Blues marchan terceros solo por debajo del Arsenal y el Manchester City, esto gracias a seis triunfos, dos empates y tan solo tres descalabros en lo que va de campaña.

Desde su regreso a la máxima categoría del futbol inglés, el Burnley no ha podido ganarle al Chelsea como local en el Turf Moor, teniendo un récord de siete derrotas y un empate, además de llevarse 25 anotaciones en la cuenta.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Burnley vs Chelsea?

Ciudad: Burnley, Inglaterra

Fecha: sábado 22 de noviembre

Horario: 8:30 (hora de EE.UU.), 6:30 horas (México), 13:30 horas (España)

Estadio: Turf Moor

¿Cómo se podrá ver el Burnley vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Telemundo y Universo fuboTV, nbcsports.com y UniversoNOW México Sin transmisión por TV Caliente TV España DAZN DAZN+

Últimos cinco partidos del Burnley

Rival Resultado Competición West Ham 3-2 D Premier League Arsenal 0-2 D Premier League Wolves 2-3 V Premier League Leeds 2-0 V Premier League Aston Villa 2-1 D Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Wolves 3-0 V Premier League Qarabag 2-2 E Champions League Tottenham 0-1 V Premier League Wolves 3-4 V EFL Cup Sunderland 1-2 D Premier League

Últimas noticias del Burnley

Desde el 12 de agosto del 2017 los Clarets no le ganan un partido en ninguna competencia al Chelsea, en aquel momento el marcador terminó tres goles por dos en su favor, siendo los tres goles del Burnley antes de irse al entretiempo, mismos que no pudieron tener respuesta.

Últimas noticias del Chelsea

El Chelsea ha sido vinculado con un sorpresivo intento por el objetivo histórico del Futbol Club Barcelona, Julián Álvarez, con una oferta de €150 millones sobre la mesa para la hoy estrella del Atlético de Madrid.

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Posibles alineaciones

Burnley

Portero: Martin Dubravka

Defensas: Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maximine Esteve, Quilindschy Hartman

Centrocampistas: Loum Tchaouna, Josh Cullen. Florentino, Jaidon Anthony

Delanteros: Lesley Ugochukwu, Zian Flemming

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cururella

Centrocampistas: Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho

Delanteros: Joao Pedro, Liam Delap

Pronóstico SI

Los ahora locales están peleando por no meterse en zona de descenso, mientras que los Blues están en la parte alta intentando mantenerse ahí para estar en puestos europeos. Este partido pinta para mucha disparidad y sería un buen momento para una goleada visitante.

Burnley 0-3 Chelsea

