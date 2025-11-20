Burnley vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Terminó la última fecha FIFA del año y con ella vuelve la Premier League con su Jornada 12, ahí es donde el Burnley enfrentará al Chelsea este sábado 22 de noviembre en búsqueda de no caer más peldaños en la clasificación general de la campaña 2025/26.
Los Clarets llegan a este encuentro en la décimo séptima plaza de la tabla general, esto apenas consiguiendo tres triunfos de once posibles, por su parte los Blues marchan terceros solo por debajo del Arsenal y el Manchester City, esto gracias a seis triunfos, dos empates y tan solo tres descalabros en lo que va de campaña.
Desde su regreso a la máxima categoría del futbol inglés, el Burnley no ha podido ganarle al Chelsea como local en el Turf Moor, teniendo un récord de siete derrotas y un empate, además de llevarse 25 anotaciones en la cuenta.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Burnley vs Chelsea?
Ciudad: Burnley, Inglaterra
Fecha: sábado 22 de noviembre
Horario: 8:30 (hora de EE.UU.), 6:30 horas (México), 13:30 horas (España)
Estadio: Turf Moor
¿Cómo se podrá ver el Burnley vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Telemundo y Universo
fuboTV, nbcsports.com y UniversoNOW
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
DAZN
DAZN+
Últimos cinco partidos del Burnley
Rival
Resultado
Competición
West Ham
3-2 D
Premier League
Arsenal
0-2 D
Premier League
Wolves
2-3 V
Premier League
Leeds
2-0 V
Premier League
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Wolves
3-0 V
Premier League
Qarabag
2-2 E
Champions League
Tottenham
0-1 V
Premier League
Wolves
3-4 V
EFL Cup
Sunderland
1-2 D
Premier League
Últimas noticias del Burnley
Desde el 12 de agosto del 2017 los Clarets no le ganan un partido en ninguna competencia al Chelsea, en aquel momento el marcador terminó tres goles por dos en su favor, siendo los tres goles del Burnley antes de irse al entretiempo, mismos que no pudieron tener respuesta.
Últimas noticias del Chelsea
El Chelsea ha sido vinculado con un sorpresivo intento por el objetivo histórico del Futbol Club Barcelona, Julián Álvarez, con una oferta de €150 millones sobre la mesa para la hoy estrella del Atlético de Madrid.
Posibles alineaciones
Burnley
Portero: Martin Dubravka
Defensas: Kyle Walker, Axel Tuanzebe, Maximine Esteve, Quilindschy Hartman
Centrocampistas: Loum Tchaouna, Josh Cullen. Florentino, Jaidon Anthony
Delanteros: Lesley Ugochukwu, Zian Flemming
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cururella
Centrocampistas: Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho
Delanteros: Joao Pedro, Liam Delap
Pronóstico SI
Los ahora locales están peleando por no meterse en zona de descenso, mientras que los Blues están en la parte alta intentando mantenerse ahí para estar en puestos europeos. Este partido pinta para mucha disparidad y sería un buen momento para una goleada visitante.
Burnley 0-3 Chelsea
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.