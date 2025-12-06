El calendario de Argentina en el Mundial 2026: lista completa de partidos, horarios y sedes
Sin dudas uno de los grupos más accesibles del Mundial 2026 fue el J, que lidera Argentina, ya que deberá jugar con Argelia, Austria y Jordania.
De todos modos, más allá de lo sencillo del comienzo, si se da la lógica y los campeones defensores avanzan como primeros, el duelo en 16avos será de peso, ya que podría tocarles Uruguay o España.
Los de Lionel Scaloni saben que no pueden confiarse, ya que Arabia Saudita asomaba como el contrincante más sencillo en Qatar 2022 y les propinó el gran golpe. Para su fortuna, pudieron levantarse a tiempo y terminaron coronando de la mano de un Leo Messi inolvidable para que las calles de Buenos Aires se inunden con más de cinco millones de personas celebrando la tercera estrella.
Sus otras dos consagraciones fueron en América, una como local en 1978 y la otra en México 1986, en el torneo consagratorio para el amado y recordado Diego Armando Maradona. Nuevamente en tierras americanas, buscarán la gloria.
Calendario de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026
Día
Rival
Estadio
Ciudad
Hora (Este US)
Martes 16 de junio
Argelia
Arrowhead Stadium
Kansas City
21hs
Lunes 22 de junio
Austria
AT&T Stadium
Dallas
13hs
Sábado 27 de junio
Jordania
AT&T Stadium
Dallas
22hs
¿Cómo clasificó Argentina al Mundial 2026?
Los campeones del mundo arrasaron en las eliminatorias sudamericanas, consiguiendo el primer puesto con 38 puntos, producto de 12 victorias, dos empates y solo cuatro caídas. El resultado más abultado fue el 6-0 a Bolivia en la jornada 10, mientras que el triunfo más importante fue la goleada 4-1 a Brasil en el Monumental.
¿Dónde podría jugar Argentina por las instancias de mata-mata?
Si Argentina gana el grupo J
- 16avos de final: Miami
- Octavos: Atlanta
- Cuartos de final: Kansas City
- Semifinal: Atlanta
- Final: Nueva Jersey
Si Argentina sale segundo del grupo J
- 16avos de final: Los Ángeles
- Octavos: Dallas
- Cuartos de final: Los Ángeles
- Semifinal: Dallas
- Final: Nueva Jersey
Si Argentina clasifica como tercero
- 16avos de final: San Francisco, Seattle, Atlanta, Vancouver o Kansas City (dependiendo la llave)
- Octavos: Vancouver, Ciudad de México o Seattle
- Cuartos de final: Los Ángeles, Kansas City o Miami
- Semifinal: Atlanta o Dallas
- Final: Nueva Jersey
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo