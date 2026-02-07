¿Camino al título? El Arsenal lidera la Premier League con una ventaja que no lograba desde 2003-2004

Después de algunos resultados inesperados, el Arsenal ha acelerado el paso y comienza a perfilarse con fuerza rumbo al título de la Premier League. Este fin de semana, en actividad de la jornada 25, los Gunners se impusieron con autoridad al Sunderland por marcador de 3-0, gracias a un doblete de Viktor Gyökeres y un tanto más de Martín Zubimendi.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Mikel Arteta alcanzó los 56 puntos, producto de 17 victorias, cinco empates y apenas tres derrotas, consolidándose en la parte alta de la tabla y enviando un claro mensaje en la pelea por el campeonato.

Arsenal v Sunderland - Premier League | David Price/GettyImages

Gracias a este resultado, el Arsenal cerrará la jornada con nueve puntos o más de ventaja en la cima de la Premier League por primera vez desde la última fecha de la temporada 2003/2004, en la que consiguieron su último título de la Premier League.

A falta de 13 jornadas por jugarse, el cuadro de Arteta cuenta con una gran ventaja con respecto al Manchester City y el Aston Villa, sus más cercanos perseguidores.

Los números del último Arsenal campeón de la Premier

En la temporada 2003/2004, los Gunners se proclamaron campeones de liga inglesa por decimotercera ocasión, logrando una hazaña histórica: terminaron el torneo sin conocer la derrota. Con ello, se convirtió en el segundo club en hacerlo, después del Preston North End en la temporada 1888-89, y en el primero en lograrlo en un campeonato de 38 jornadas.

Aquel equipo histórico, dirigido por el francés Arsène Wenger, fue bautizado como “The Invincibles” debido a su impresionante racha invicta. El Arsenal cerró la campaña con 90 puntos, tras sumar 26 victorias y 12 empates, y finalizó con una ventaja de 11 unidades sobre el subcampeón, el Chelsea.

¿Se repetirá la historia? ¿O los Gunners dejarán escapar su ventaja de puntos?