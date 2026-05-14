En tan sólo su tercera aparición en la Copa del Mundo, Canadá espera protagonizar este verano una actuación sin precedentes en suelo propio. Todo comienza el 12 de junio en Toronto, contra Bosnia y Herzegovina.

'Los Reds' llegan al torneo en búsqueda de su primera victoria mundialista: entre las presentaciones de 1986 y 2022 perdieron los seis partidos que disputaron. Un sorteo favorable y un crecimiento fuerte bajo la dirección de Jesse Marsch tienen al país anfitrión soñando con más que sólo tres puntos.

Con el apoyo de su afición, Canadá tiene su mirada puesta en la fase de eliminación directa, una hazaña que podría reescribir la historia de su fútbol.

El camino hacia el Mundial

Como ya se sabe, Canadá no tuvo que participar de las eliminatorias para clasificar gracias a ser local en esta competencia. Así que obtuvo su pase directo al torneo de 48 equipos.

El calendario en el Mundial

RIVAL FECHA ESTADIO BOSNIA Y HERZEGOVINA 12/6 BMO Field CATAR 18/6 BC Place SUIZA 24/6 BC Place

Entrenador: Jesse Marsch

Canada v Iceland - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut como entrenador mundialista

Tiempo dirigiendo a Canadá: desde 2024.

Tras ser descartado por la selección estadounidense, Marsch asumió la dirección técnica de los canadienses y nunca miró atrás. El egresado de Princeton se comprometió a crear una cultura en el vestuario y en el campo de juego que demanda intensidad y respeto. Pero bien sabemos que una nueva identidad no es suficiente para lograr resultados en un contexto mundialista.

¿Cómo juega Canadá?

Formación preferida: 4-4-2

Estilo: presión agresiva.

Fortalezas: físico y defensa.

Debilidades: contundencia dentro del área y falta de disciplina.

Canadá juega con una intensidad física, a veces al límite, que es tanto una ventaja como una desventaja. El estilo de juego agresivo del equipo y la presión ayudan a sofocar al rival y mantener los partidos tensos, pero esto conlleva en muchos casos un exceso de amonestaciones y desgaste físico.



Los jugadores a seguir

Factor X: se puede confiar en que cualquier delantero apodado “Iceman” va a mantener la calma ante el arco rival. Así que pueden esperar que Jonathan David vaya a ser determinante para la victoria de los anfitriones en casa.

Canada v Tunisia - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

Revelación: tras un fichaje fallido al Marseille, Ismaël Koné se reencontró con su mejor versión en el Sassuolo de la Serie A.

La equipación que usará el conjunto canadiense

Las camisetas de Canadá para el Mundial 2026 | Nik

Las camisetas de Canadá para la Copa del Mundo son fabricadas por Nike.

Su camiseta titular es de un rojo intenso con una hoja de arce en dos tonos, tanto delante como detrás. También luce un emblema de la suerte, la moneda de un dólar canadiense estampada dentro del cuello de la camiseta. La segunda camiseta es negra con una estampa de hojas de arce blancas y efecto nevado.

Posible alineación titular

Posible XI de Canadá | FootballUser

A esta altura, incluso un fan ocasional de Canadá podría nombrar de memoria la mitad del XI inicial de Marsch. Jugadores como Moïse Bombito, Jonathan David, Tajon Buchanan y Stephen Eustáquio van a estar desde el arranque para los anfitriones, así como Dayne St. Clair al arco.

Davies se suma a la lista de no negociables, pero la duda sobre su estado físico perdura. La estrella del Bayern Múnich sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en marzo de 2025 y volvió a las canchas en diciembre, pero varios contratiempos limitaron su recuperación total y los minutos de juego.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

Si de dudas se trata, sigue el debate sobre quién es el mejor aliado de David en el ataque. El favorito sigue siendo Tani Oluwaseyi, pero viene con una sequía frente el arco rival. Esto le abre la puerta a Cyle Larin o a Daniel Jebbison para estar en el XI inicial. Promise David también era una opción, pero es probable que el delantero no se recupere a tiempo de la cirugía a la que se sometió en febrero para reparar una lesión muscular en su cadera.

Estado de forma actual

Canadá no lució su mejor versión durante la ventana internacional de marzo. El equipo sólo logró igualar 2-2 con Islandia y luego cosechó otro empate, este vez sin goles, contra Túnez. Dos selecciones a las que 'Los Reds' deberían haber ganado con comodidad.

Canada v Iceland - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

Cabe mencionar que Marsch no contó con muchos de sus jugadores claves, como Davies y Bombito, pero incluso él debe estar preocupado de que su equipo no pudo anotar un solo gol de jugada en 180 minutos de juego contra equipos inferiores. Solucionar los problemas ofensivos de Canadá sigue siendo la prioridad para el técnico estadounidense.

¿Qué podemos esperar de la afición canadiense?

Puede que los aficionados canadienses no sean tan ruidosos como los europeos o los sudamericanos, pero sin dudas asisten con el deseo de ver jugar bien a su equipo, incluso si esto significa estar sentados con temperaturas bajo cero para ver la acción en persona, un problema que con gusto van a evitar este verano.

Así como la reputación de su país, los aficionados “Reds” son tolerantes y acogedores. Incluso los grupos ultras como los “Voyageurs” están dispuestos a compartir gradas con aficionados casuales con el objetivo de hacer crecer la marea roja en cada partido.

Canada and Iceland draw 2-2- in a FIFA International Men's Friendly | Steve Russell/GettyImages

Juntos, con sus voces, su espíritu y sus banderas, los aficionados canadienses van a construir una fortaleza para los hombres de Marsch, que van a estar necesitando de todo el apoyo posible en los partidos de local para conseguir sus objetivos en el escenario mundial. Incluso los que no puedan ir al estadio van a estar alentando a lo largo y ancho del país, esperando que la fiesta salga a la calle si el equipo cumple en la cancha.

Lo que el país espera

Luego de la victoria de Bosnia y Herzegovina sobre Italia para asegurarse un lugar en el grupo B, las expectativas canadienses aumentaron. Los fans que antes estaban satisfechos con una sólida actuación en la fase de grupos, ahora cambiaron de sintonía y están convencidos de que Canadá puede pasar de fase.

Algunos dan por hecho que los dirigidos por Marsch van a ganar el grupo, aunque sea difícil de imaginar que terminen con más puntos que Suiza. Asegurarse un segundo puesto es un objetivo realista para el equipo que terminó cuarto en la Copa América 2024, una empresa mucho más difícil que superar a Catar y Bosnia y Herzegovina este verano.

Superar la fase de grupos supondría un hito mundialista para ellos, y conseguirlo en casa sería un sueño tanto para el equipo como para los aficionados.

Y finalmente…

A quién no quiere enfrentarse Canadá: EE.UU.

Una estadística que define a Canadá: sólo han marcado dos goles de jugada en sus últimos siete partidos.

Si todo sale mal: la culpa recaerá en la falta de efectividad en el ataque.

¿Qué va a decir todo el mundo si Canadá queda eliminada en fase de grupos? La ilusión mundialista de Canadá sólo era una fantasía.