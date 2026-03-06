Carlos Vela adquiere el 6% del LAFC

Como jugador, Carlos Vela marcó 93 goles con el LAFC, cifra que lo convirtió durante años en el máximo goleador del club y en la primera gran figura de la franquicia angelina dentro de la MLS. Ahora, ya lejos de las canchas, el mexicano seguirá ligado al equipo que lo vio brillar, aunque desde un rol muy distinto: adquirió el 6% de las acciones del LAFC y se convirtió oficialmente en accionista minoritario de la institución.

La noticia se dio a conocer a través de ESPN y generó sorpresa entre quienes siguieron de cerca la trayectoria del delantero mexicano. El LAFC, uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol estadounidense, cuenta además con un grupo de propietarios bastante mediático, en el que aparecen nombres como Magic Johnson y el actor Will Ferrell.

Para muchos aficionados, el anuncio resulta inesperado. A lo largo de su carrera, Carlos Vela dejó claro en más de una ocasión que el fútbol representaba principalmente su trabajo. Nunca ocultó que no era un apasionado del deporte fuera de la cancha, por lo que pocos imaginaban que, una vez finalizada su etapa como jugador, seguiría ligado a la industria desde una posición empresarial.

Carlos Vela nunca jugó para cumplir las expectativas de los demás.



Respondió con algo más incómodo: autenticidad.



Sin embargo, el movimiento también refleja una tendencia cada vez más común dentro del fútbol mundial. Las grandes figuras del deporte comienzan a encontrar nuevos caminos dentro del mismo ecosistema que los vio triunfar. En lugar de desaparecer tras el retiro, muchos optan por convertirse en propietarios, inversionistas o directivos.

De hecho, esta noticia apareció apenas unos días después de que Cristiano Ronaldo adquiriera un porcentaje del Almería. El portugués, uno de los futbolistas más influyentes de las últimas décadas, también decidió dar ese paso hacia el lado empresarial del deporte.

En ese contexto, la decisión de Carlos Vela adquiere un significado mayor. Su nombre ya forma parte de la historia del LAFC dentro del campo, y ahora también quedará ligado al futuro del club desde los despachos, demostrando que las leyendas del fútbol comienzan a ocupar un papel diferente dentro del juego.

