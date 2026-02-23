Carrera por la Premier League: ¿Cómo se comparan los próximos cinco partidos del Arsenal con el Manchester City?

La carrera por la Premier League volvió a encenderse con fuerza. El Arsenal FC respondió en el momento justo: luego de dejar puntos en el camino frente al Wolverhampton, los dirigidos por Mikel Arteta aplastaron a su clásico rival en el Tottenham Hotspur Stadium y reafirmaron su candidatura al título. El 4-1, réplica del resultado conseguido en noviembre, no solo tuvo valor simbólico, sino también numérico en una tabla cada vez más ajustada.

Con 61 puntos, los Gunners le sacan seis de ventaja al Manchester City, aunque el conjunto de Pep Guardiola aún debe un partido. La pelea promete extenderse hasta mayo y el calendario inmediato ofrece pistas sobre quién podría llegar mejor posicionado al enfrentamiento directo del 18 de abril en el Etihad Stadium.

Los próximos cinco partidos de la Premier League entre el Arsenal y el Manchester City

Arsenal (61 puntos) Manchester City (55 puntos) Chelsea (L) – 1 de marzo Leeds (V) – 28 de febrero Brighton (V) – 4 de marzo Nottingham Forest (L) – 4 de marzo Everton (L) – 15 de marzo West Ham (V) - 14 de marzo Bournemouth (L) – 11 de abril Chelsea (V) – 11 de abril Manchester City (V) – 18 de abril Arsenal (L) – 18 de abril

El Arsenal abrirá marzo recibiendo al Chelsea FC, un rival irregular pero siempre peligroso en este tipo de contextos. Luego visitará al Brighton & Hove Albion FC, que viene de cortar una racha adversa y suele hacerse fuerte ante los candidatos. Más adelante, el Everton, de campaña competitiva y aspiraciones europeas, y el Bournemouth completan un tramo que exigirá regularidad y profundidad de plantel antes del choque estelar ante el City.

Del otro lado, el vigente campeón afrontará compromisos ante equipos que pelean en la zona baja. La visita al Leeds United asoma incómoda por el contexto, mientras que el Nottingham Forest y el West Ham United necesitan sumar para escapar del peligro. En la previa al cruce con el Arsenal, los de Guardiola también deberán medirse con el Chelsea como visitantes, una parada que puede equilibrar la balanza.

Antes de ese duelo liguero habrá otro capítulo de alto voltaje: la final de la Carabao Cup en Wembley. Aunque la historia reciente indica que los enfrentamientos directos no siempre definen el campeón, el contexto actual sugiere que cada detalle puede inclinar la balanza. El Arsenal buscará llegar a Mánchester con ventaja; El City, fiel a su costumbre, acecha con paciencia y experiencia en este tipo de batallas.

