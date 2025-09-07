Casemiro, ante su última temporada en la élite europea con el Manchester United

El futuro de Casemiro en el Manchester United parece estar cada vez más cerca de su desenlace. El mediocampista brasileño, cuyo contrato expira en junio de 2026, afronta lo que podría ser su última campaña en la élite del fútbol europeo, antes de dar un giro a su carrera hacia otros horizontes.

Su llegada a Old Trafford en 2022 fue considerada un golpe de autoridad por parte del club inglés, tras su exitoso paso por el Real Madrid, donde conquistó cinco Champions League. Sin embargo, su rendimiento en Inglaterra no ha estado a la altura de las expectativas. Tras un inicio prometedor, su nivel decayó y poco a poco fue perdiendo protagonismo en el esquema de los Red Devils.

La temporada pasada, en medio de la peor campaña del United en la historia de la Premier League, Casemiro recuperó cierto peso en el once inicial y terminó disputando 42 partidos oficiales. Sus actuaciones más destacadas llegaron en la Europa League, lo que despertó el interés de varios clubes de la Saudi Pro League. Pese a ello, el brasileño decidió mantenerse en Manchester al menos un año más, bajo las órdenes de Rúben Amorim.

No obstante, según el periodista Fabrizio Romano, existe una “posibilidad concreta” de que Casemiro abandone Old Trafford en 2026. A sus 33 años, el centrocampista podría estar disputando su última temporada a gran nivel en Europa antes de probar una nueva aventura.

Casemiro | Justin Setterfield/GettyImages

La situación contractual y económica pesa mucho en esta ecuación. Casemiro percibe un salario semanal de £350,000 (aprox. €413,000), lo que supone una carga financiera enorme para el United. Liberarse de este contrato significaría un respiro para las arcas del club, que continúa en plena reestructuración de plantilla.

Este verano llegaron seis incorporaciones, entre ellas Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, pero ninguna de renombre para reforzar el mediocampo. Con Manuel Ugarte lejos de las expectativas, Amorim se ve obligado a recurrir a Casemiro como pieza fundamental.

La gran incógnita es qué ocurrirá el próximo verano. Si Casemiro decide marcharse, no solo se cerrará una etapa en Old Trafford, sino que también se abrirá la urgencia para el United de fichar un mediocentro de jerarquía que lidere el proyecto en la medular.