Casemiro estaría muy cerca de concretar su fichaje con el Inter Miami

Desde que el centrocampista brasileño Casemiro informó al Manchester United que no continuaría más con el equipo, los rumores sobre cuál sería su nuevo destino comenzaron a apuntar hacia una sola dirección: la MLS. Específicamente, para el Inter Miami.

Con información del reconocido periodista deportivo Ben Jacobs, el futbolista de 34 años de edad estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para unirse a los actuales campeones del fútbol estadounidense, de cara al próximo mercado de verano.

Esto fue lo que Ben Jacobs publicó a través de su cuenta de X (Twitter):

ÚLTIMA HORA: Inter Miami está cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Casemiro como agente libre. El brasileño ha indicado que quiere unirse y los términos verbales están casi finalizados.



Miami es optimista de que puedan concretar el traspaso mientras se mantienen dentro de las reglas financieras de la MLS.



Se sabe que Casemiro le ha dejado claro a todos los que equipos que lo pretenden, incluyendo al LA Galaxy, que ha elegido al Inter Miami. Ben Jacobs.

🚨 BREAKING: Inter Miami are closing in on a deal to sign Casemiro on a free transfer. Brazilian has indicated he wants to join and verbal terms almost finalised.



Miami optimistic they can pull off the transfer while staying within MLS’ financial rules.



Understand Casemiro has… pic.twitter.com/CKQD6R6Iiw — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 20, 2026

Casemiro disputará lo que podría ser su última copa del mundo con la selección brasileña

El aún futbolista del Manchester United está entre la lista de los 26 convocados por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con la selección nacional de Brasil. A sus 34 años, el centrocampista en cuestión podría estar disputando su última copa del mundo con el combinado brasileño, ya que, para el Mundial del 2030, llegaría con 38 años de edad.

Si bien es cierto que en el Mundial 2026 habrá futbolistas de 38 y hasta de 40 años, hay que tomar en consideración la posición en la cual juega Casemiro, así como las exigencias propias del juego para un elemento con sus características.

De igual manera, se espera que, en caso de concretar su llegada al Inter Miami, Casemiro pueda rendir al menos dos años más a un muy buen nivel, compitiendo de gran manera en una liga que cada año se vuelve más interesante.

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