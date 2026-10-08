Cavan Sullivan, la gran joya de la MLS en el EA Sports FC 27: ¿cuál es su rating y potencial en Modo Carrera?
Este joven de Filadelfia ha estado en el radar de los aficionados al fútbol desde que debutó en la Major League Soccer con el Philadelphia Union con tan solo 14 años.
Con 17 años recién cumplidos y habiendo echo su debut en la selección USMNT, el canterano del Philadelphia Union, Cavan Sullivan, es la nueva cara juvenil de los Estados Unidos.
Cavan fue convocado a su primera concentración nacional este mes e hizo su debut internacional en la goleada de Estados Unidos 4-1 ante Perú el sábado.
Sullivan fue titular en ese partido, lo que demuestra la gran confianza que Pochettino tiene en este joven talento, que cumplió 17 años el lunes.
“Estoy muy contento con su actuación, me siento muy orgulloso. Con 16 años, juega con garra y demuestra personalidad y carácter”, dijo Pochettino.
Por si fuera poco, toda la sensación que, manifestado recientemente, el nuevo chico maravilla se convirtió en el futbolista más joven en la historia de la MLS en ser elegido Jugador del Mes (septiembre 2026).
Lo hizo con un rendimiento avasallador: nueve contribuciones de gol (cuatro goles y cinco asistencias) en apenas cuatro partidos con Philadelphia Union, alcanzando un total de 19 en el año.
Cualquiera se animaría a decir que Sullivan tiene todos los elementos para ser un jugador realmente global, que, de acuerdo con rumores, su futuro ya está enlazado con el Manchester City, por lo que nada parece alejarlo de un lugar protagónico del USMNT en los próximos años.
El rating y potencial de Cavan Sullivan en el EA Sports FC 27
Nombre
Edad
Rating
Potencial
Club
Posición
Cavan Sullivan
17
67
85
Philadelphia Union
RM LM RW LW
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.