César Araújo, la opción casi cerrada de Tigres

Las manecillas del reloj siguen corriendo y a los equipos de la Liga MX se les acaba el tiempo para poder realizar fichajes en este mercado de invierno. Ese motivo ha llevado a que los Tigres traten de cerrar lo más pronto posible al refuerzo que tanto desean, un contención, una tarea que no ha sido nada sencilla.

🚨Tigres tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a César Araujo. ⬇️https://t.co/D4ovOVbyqz pic.twitter.com/NTochajlkq — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 28, 2026

Han sido varios los nombres que han sido puestos en la órbita felina para cubrir dicha posición, tal como el argentino Guido Rodríguez (Valencia), el paraguayo Richard Sánchez (Olimpia), los colombianos Jhon Solís (Birmingham City) y Pedro Bravo (Midtjylland), sin embargo, los tres primeros fueron fichados por otros clubes y sobre este último, supuestamente había pláticas.



De cualquier forma, ya salió a la luz el nombre del posible refuerzo de los regios. El periodista argentino César Luis Merlo informó que el uruguayo César Araújo está por unirse a los regios, tanto que en los próximas horas estaría por viajar a Nuevo León para realizar los exámenes médicos y finalmente, firmar su vínculo.



El pivote arriba como agente libre desde el Orlando City SC de la MLS, club con el cual estuvo desde el 2022 al 2025, ganando la US Open Cup en su primera temporada con los Leones. El charrúa tomó la decisión de no renovar su vínculo a finales del 2025, cerrando su etapa con 152 participaciones, más siete anotaciones y diez asistencias.

¡APUNTA A LLEGAR A LOS TIGRES!



César Araújo, hermano de Maxi Araújo, viejo conocido de la Liga MX, es una opción real para llegar al equipo subcampeón del futbol mexicano, el uruguayo llegaría como agente libre al terminar contrato con el Orlando City de la MLS



🗞️: Willie… pic.twitter.com/MDzyI5sx45 — MedioTiempo (@mediotiempo) January 29, 2026

Previo a ello, Araújo militó en el Montevideo Wanderers de su país, aparte en el 2024 fue seleccionado de Uruguay con la sub-23, llegando también a la Absoluta, con la cual tuvo seis apariciones, cosechando un tanto.



Sumado a ello, el mediocampista es el hermano menor de Maximiliano Araújo, lateral izquierdo que militó en el Puebla y el Toluca entre el 2020 y 2024, hasta que logró su objetivo de llegar al fútbol europeo de la mano del Sporting Lisboa de Portugal.



De concretarse su fichaje, el uruguayo sería apenas el segundo refuerzo de Tigres para el Clausura 2026, uniéndose al defensa Francisco Reyes, que fue traído del Atlante de la Liga de Expansión.