Césc Fábregas, feliz en Italia y lejos del Chelsea

La danza de nombres para reemplazar a Liam Rosenior en el Chelsea ya arrancó y tiene en su haber nombres como el de Césc Fábregas, que actualmente está guiando al Como 1907 a una posición histórica en la Serie A.

Según trascendió, el entrenador y ex futbolista de los Blues no está interesado en marcharse del club del norte de Italia y esta entidad buscará retenerlo a toda costa para que comande al plantel en la próxima temporada, donde salvo una catástrofe harán su estreno por copa internacional.

"Sería una locura pensar en otra cosa que no sean estos próximos 5 partidos y llevar a mi equipo a Europa por primera vez en la historia", señaló el propio entrenador español.

Modena v Como - Serie B | Jonathan Moscrop/GettyImages

Puntualmente sobre el interés del Chelsea, desestimó: "No tengo nada que decir al respecto, sería estúpido pensar en eso ahora; mi atención está puesta en el próximo partido contra el Genoa. Ni siquiera vi ninguna declaración de nuestro presidente. Creo que continuaré mi etapa como entrenador principal de Como. Estoy concentrado en los próximos partidos".

El Como 1907 está sexto en la Serie A, aunque con un partido menos que varios de sus competidores directos en la puja por entrar en la UEFA Champions League, el gran anhelo del club del norte italiano. Además, en la Coppa Italia llegaron hasta las semifinales y vendieron cara la derrota frente al Inter de Milán, uno de los equipos más tradicionales del fútbol italiano.

El Chelsea busca entrenador

Bournemouth v Leeds United - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Con la negativa de Fábregas sobre la mesa, los de Stamford Bridge deben seguir tanteando perfiles para encontrar al reemplazante de Liam Rosenior de cara a la temporada 2026/27. Andoni Iraola, de grandes campañas en el Bournemouth, es uno de los que pica en punta, aunque el nombre de Julian Nagelsmann post Mundial 2026 con Alemania es uno que seduce y mucho.