Charlotte vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

La temporada 2025 de la Major League Soccer regresa a su normalidad después de algunas interrupciones entre la Leagues Cup y la Fecha FIFA, por lo que se encamina a la recta final de la temporada regular.

Los equipos quieren un lugar en los playoffs y Charlotte FC recibirá al Inter Miami en la Jornada 33.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Este.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Charlotte vs Inter Miami?

Ciudad: Charlotte, Carolina del Norte

Estadio: Bank of America Stadium

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México), 01:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Charlotte vs Inter Miami en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)

Últimos 5 partidos de Charlotte

Rival Resultado Competición New England 1-2 V MLS NY RB 1-0 V MLS Real Salt Lake 1-0 V MLS Cincinnati 0-1 V MLS Monterrey 0-2 V Leagues Cup

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Seattle Sounders 3-0 D Leagues Cup Orlando City 3-1 V Leagues Cuo DC United 1-1 E MLS Tigres 2-1 V Leagues Cup LA Galaxy 3-1 V MLS

Últimas noticias de Charlotte

Rodolfo is 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 👑



Forward Rodolfo Aloko has joined the organization from Croatian club NK Kustošija Zagreb on a contract with @CrownLegacyFC pic.twitter.com/H19jYvkba7 — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 4, 2025

El delantero Rodolfo Aloko se unirá al Charlotte FC procedente del club croata NK Kustošija Zagreb, firmó un contrato hasta 2029, con opción a 2030.

El delantero beninés permanecerá cedido en Kustošija hasta 2025 antes de llegar a Charlotte en enero para la pretemporada.

Últimas noticias de Inter Miami

Called Up 🗣️



Read more about our players on international duty here: https://t.co/X7x9Aes0SD pic.twitter.com/I5OiQ3Iy9I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 3, 2025

Ocho jugadores del Inter Miami fueron convocados para representar a sus selecciones nacionales durante el parón internacional de septiembre. Participaron en las eliminatorias de la CONMEBOL y la Concacaf para la Copa Mundial, las eliminatorias para la Eurocopa Sub-21 de la UEFA y una concentración.

Por otra parte, además de haber recibido seis partidos de suspensión por la Leagues Cup, la MLS también le dio tres partidos más a Luis Suárez para un total de nueve juegos de suspensión por lo ocurrido en la final en Seattle.

Posibles alineaciones de Charlotte vs Inter Miami

Charlotte: Kristijan Kahlina; Jahkeele Marshall-Rutty, Adilson Malanda, Tim Ream, Nathan Byrne; Ashley Westwood, Djibril Diani; Kerwin Vargas, Brandt Bronico, Wilfried Zaha; Idan Toklomati.

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Rodrigo de Paul, Telasco Segovia y Lionel Messi

Pronóstico SI

Charlotte 1-2 Inter Miami

Más noticias sobre la MLS