Charlotte vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

Los actuales campeones de la MLS Cup 2025, el Inter Miami disputarán su cuarto partido de la temporada regular de la Major League Soccer 2026 este fin de semana frente a Charlotte FC en un partido de la Conferencia Este.

El cuadro de las Garzas viene de un triunfo 1-2 ante el D.C. United con un golazo de Lionel Messi; mientras que, el Charlotte FC viene de un triunfo 3-1 ante el Austin FC.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre el cuadro de Carolina del Norte y Florida.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto rosado viene de dos victorias en fila gracias a las actuaciones de su goleador y capitán, Lionel Messi, el astro argentino sigue siendo factor para el desempeño del equipo y ante Charlotte no será la excepción, por lo tanto se espera de nueva cuenta una victoria en calidad de visitante que será la penúltima antes de su debut en su nuevo estadio.

Además, con el inconsistente desempeño que ha lucido el cuadro de Carolina del Norte, podrían no representar un peligro, aunque es verdad que el año pasadpo cayeron 3-0, pero por eso mismo el cuadro de Miami querrá quitarse la espina de ese cotejo.

Charlotte 1-3 Inter Miami.

¿A qué hora se juega el Charlotte vs Inter Miami?

Ciudad : Charlotte, Carolina del Norte

: Charlotte, Carolina del Norte Estadio : Bank of America Stadium

: Bank of America Stadium Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

Bank of America Stadium será la sede del partido | David Jensen/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Charlotte y el Inter Miami (últimos cinco partidos)

Charlotte : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Inter Miami: 2

Último partido entre ambos: 13/09/25 - Charlotte 3-0 Inter Miami - MLS

Últimos 5 partidos

Charlotte Inter Miami Charlotte 3-1 Austin 07/03/26 Nashville SC Inter Miami 11/03/26 LA Galaxy 3-0 Charlotte 28/02/26 D.C. United 1-2 Inter Miami 07/03/26 St. Louis City 1-1 Charlotte 21/02/26 Orlando City 2-4 Inter Miami 01/03/26 Charlotte 1-3 NYC FC 07/11/25 LAFC 3-0 Inter Miami 21/02/26 NYC FC 0-0 Charlotte 01/11/25 Inter Miami 3-1 Vancouver 06/12/25

¿Cómo ver el Charlotte vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Charlotte

Charlotte FC regresó a casa en The Fortress el sábado por la noche y logró una contundente victoria por 3-1 contra Austin FC

Frente a una multitud ruidosa, The Crown volvió a la senda del triunfo gracias a los goles de Idan Toklomati (29') y Pep Biel (68', 90+3').

Biel fue sin duda el jugador más destacado del partido. Su segundo gol completó su doblete y prácticamente sentenció el partido para The Crown. Fue un sensacional disparo con la zurda que batió al portero del Austin FC, Brad Stuver.

Posible alineación de Charlotte (4-4-2): Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Tim Ream, Harry Toffolo; Brandt Bronico, Ashley Westwood, Pep Biel; Liel Abada, Idan Toklomati, Wilfried Zaha.

Últimas noticias de Inter Miami

Full time in Nashville. ⏰ pic.twitter.com/CH0pjnhxKq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 12, 2026

Inter Miami CF y Nashville SC empataron 0-0 en el GEODIS Park en Nashville, Tennessee, en el partido de ida de la serie de octavos de final entre ambos equipos en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Para mala fortuna del conjunto de Javier Mascherano, el central titular Maxi Falcón salió lesionado al minuo 8 del partido y pareció una lesión seria, por lo que evidentemente no jugará este fin de semana y se espera a conocer su situación y evolución de la misma.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame.