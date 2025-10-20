Chelsea vs Ajax: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La UEFA Champions League está de vuelta para disputar su tercera fecha. El Chelsea se enfrenta al Ajax Ámsterdam en Stamford Bridge, este miércoles 22 de octubre, con ambos necesitados de sumar victorias, lo que hará que este duelo se vuelva vibrante.

Los Blues marchan en la posición 18 con tres puntos, tras un solo triunfo. El debut de los ingleses en el certamen fue frente al Bayern Múnich, perdiendo 3-1, con Cole Palmer como el encargado de descontar. Ya para la segunda fecha, los del italiano Enzo Maresca aprovecharon su localía para pegarle al Benfica por la mínima del colombiano Richard Ríos, aunque sufrieron la expulsión del delantero brasileño Joao Pedro.



Con respecto a los Hijos de los Dioses, no han podido sumar puntos, así que están urgidos de un triunfo, pero no será sencillo porque les toca salir de visita. En su debut, los neerlandeses no pudieron superar al Inter de Milán pese a estar en la Johan Cruyff Arena, tropezando 0-2 tras un doblete del francés Marcus Thuram. Después, los dirigidos de John Heitinga se pararon en el Estadio Vélodrome para salir goleados 4-0 por el Olympique de Marsella.

Estos dos ya se enfrentaron en octubre y noviembre del 2019 en la Fase de Grupos de la UEFA Europa League. El primero, celebrado en la Johan Cruyff Arena, acabó a favor del Chelsea por 0-1. En el segundo, los dos dividieron unidades al igualar 4-4.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Ajax?

Ciudad: Londres, Inglaterra



Estadio: Stamford Bridge



Fecha: miércoles, 22 de octubre



Horario: 15:00 horas (Este de Estados Unidos), 13:00 h (México) y 21:00 h (España)

¿Dónde se podrá ver el Chelsea vs Ajax por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN DAZN y Paramount+ México Sin transmisión por TV Caliente TV España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Liverpool 2-1 V Premier League Benfica 1-0 V UEFA Champions League Brighton & Hove Albion 1-3 D Premier League Lincoln City 1-2 V Carabao Cup Manchester United 2-1 D Premier League

Últimos cinco partidos del Ajax

Rival Resultado Competición Sparta Rotterdam 3-3 E Eredivisie Olympique Marseilla 4-0 D UEFA Champions League NAC Breda 2-1 V Eredivisie PSV Eindhoven 2-2 E Eredivisie Inter de Milán 0-2 D UEFA Champions League

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues siguen explorando opciones en el mercado para fortalecer su defensiva, con el español Eric García como la prioridad. El central de 24 años acaba su contrato con el Barcelona al final de la temporada, lo que ha despertado el interés del club inglés y de otros cuadros de la Premier League.



Su elevada cláusula de rescisión, de 400 millones de euros, no los detendría, pues estarían atentos a cualquier oportunidad para negociar si es que el Barça no logra extender el vínculo.



“Eric García es alguien que el Chelsea querría en enero, pero lo más probable es que haya firmado un nuevo contrato para entonces. También se habla de (Ronald) Araujo y, en teoría, hay interés, pero todavía no están convencidos de que quiera dejar el Barcelona. Si Araujo dejara claro que se quiere marchar, las cosas podrían cambiar, pero por ahora, realmente no está interesado en irse”, compartió Graeme Bailey, corresponsal en jefe de TBR Football.

Eric García | Soccrates Images/GettyImages

Últimas noticias del Ajax

Los resultados del equipo han estado bajo la lupa esta temporada, especialmente cuando salen de casa. Por todo esto, se pensaba que John Heitinga debería ser despedido, pero eso no entra en planes por ahora.



Un informe del medio De Telegraaf compartió una entrevista entre el director deportivo titular, Alex Kroes, y el periódico AjaxLife.



“La semana anterior al parón internacional, recibí muchas preguntas de gente que pensaba que debería irse, pero no vamos a hacer eso. Ante todo, teníamos que generar calma. Internamente, le pregunté a alguien con bastante influencia: ‘¿Cree que debería dimitir si tenemos que optar por la opción forzada?’ Esa persona no estuvo de acuerdo. Yo mismo estoy lidiando con eso porque en cierto modo me siento así. A veces me dicen que soy un títere o un fanático de la ostentación. Lo curioso es que, para ser sincero, me importa un bledo esa ostentación”, indicó.

John Heitinga | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

POSIBLES ALINEACIONES

Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, Malo Gusto

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte

Delanteros: Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Tyrique George

Ajax (4-3-3)

Portero: Remko Pasveer

Defensas: Gerald Alders, Youri Baas, Josip Sutalo, Lucas Rosa

Mediocampistas: Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim, James McConnell

Delanteros: Steve Berghuis, Raúl Moro, Don-Angelo Konadu

Pronóstico SI

Se especula que el Chelsea se lleve la victoria, comenzando porque estarán en su inmueble, además hace dos semanas logró pegarle al Liverpool, lo que habla de un equipo sólido. En el caso del Ajax, llega debilitado, ya que tiene varios lesionados en su plantilla, aparte es importante resaltar que les cuesta mucho poder salir airosos cuando salen de visita.



Chelsea 2-0 Ajax