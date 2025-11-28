Chelsea vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Dos gigantes de Europa chocan en Stamford Bridge en un partido que puede ser bisagra para la historia de la Premier League en esta temporada.

El Arsenal es el líder y máximo candidato a ganar la Premier League, y para terminar de demostrarlo quiere ganar en el estadio de su máximo perseguidor, el Chelsea, un punto por encima del tercero, hoy el Manchester City de Pep Guardiola.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido correspondiente a la 13ª jornada del campeonato en Inglaterra.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Arsenal?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: domingo 30 de noviembre

Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 (México), 17:30 (España)

Estadio: Stamford Bridge

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Pedro Salado/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Arsenal en TV y streaming online?

País TV Streaming Estados Unidos Telemundo Deportes, NBC Sports nbcsports.com, USA Network México - HBO Max España DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Barcelona 3-0 V Champions League Burnley 2-0 V Premier League Qarabag 2-2 E Champions League Wolves 4-3 V EFL Cup Sunderland 2-1 D Premier League

Rival Resultado Competición Bayern Múnich 3-1 V Champions League Sunderland 2-2 E Premier League Slavia Praga 3-0 V Champions League Burnley 2-0 V Premier League Brighton 2-0 V EFL Cup

Últimas noticias del Chelsea

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, llegan con la confianza recuperada tras vencer 0-2 al Burnley en la Premier League y la contundente victoria 3-0 ante el FC Barcelona por Champions League.

Jugando en casa, necesitan hacer valer la localía para superar a un rival directo en la tabla y demostrar que pueden competir hasta el final por todos los títulos.

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El sueño de volver a ser campeón tras más de dos décadas está más vivo que nunca, y en los pasillos del Emirates confían en que esta vez si se dará la tan ansiada corona inglesa. En un presente prácticamente inigualable, como líderes en soledad del torneo doméstico y también los únicos con puntaje perfecto en la Champions League.

Están punteros de la competencia con seis puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor llegando a la mitad de la temporada. Sobre los 12 partidos jugados ganaron nueve, empataron dos y perdieron tan solo uno.

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

Centrocampistas: Enzo Fernández, Andrey Santos

Medios Ofensivos: Alejandro Garnacho, João Pedro, Pedro Neto

Delantero: Liam Delap.

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi

Volantes ofensivos: Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka

Delantero: Mikel Merino.

Pronóstico SI

Es un duelo muy parejo entre dos equipos con propuestas ofensivas y que darán un fútbol de alto vuelo, no habrá un ganador pero sí muchos goles.

Chelsea 2-2 Arsenal