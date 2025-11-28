Chelsea vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Dos gigantes de Europa chocan en Stamford Bridge en un partido que puede ser bisagra para la historia de la Premier League en esta temporada.
El Arsenal es el líder y máximo candidato a ganar la Premier League, y para terminar de demostrarlo quiere ganar en el estadio de su máximo perseguidor, el Chelsea, un punto por encima del tercero, hoy el Manchester City de Pep Guardiola.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido correspondiente a la 13ª jornada del campeonato en Inglaterra.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Arsenal?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: domingo 30 de noviembre
Horario: 11:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 (México), 17:30 (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Arsenal en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
Estados Unidos
Telemundo Deportes, NBC Sports
nbcsports.com, USA Network
México
-
HBO Max
España
DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Barcelona
3-0 V
Champions League
Burnley
2-0 V
Premier League
Qarabag
2-2 E
Champions League
Wolves
4-3 V
EFL Cup
Sunderland
2-1 D
Premier League
Rival
Resultado
Competición
Bayern Múnich
3-1 V
Champions League
Sunderland
2-2 E
Premier League
Slavia Praga
3-0 V
Champions League
Burnley
2-0 V
Premier League
Brighton
2-0 V
EFL Cup
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, llegan con la confianza recuperada tras vencer 0-2 al Burnley en la Premier League y la contundente victoria 3-0 ante el FC Barcelona por Champions League.
Jugando en casa, necesitan hacer valer la localía para superar a un rival directo en la tabla y demostrar que pueden competir hasta el final por todos los títulos.
Últimas noticias del Arsenal
El sueño de volver a ser campeón tras más de dos décadas está más vivo que nunca, y en los pasillos del Emirates confían en que esta vez si se dará la tan ansiada corona inglesa. En un presente prácticamente inigualable, como líderes en soledad del torneo doméstico y también los únicos con puntaje perfecto en la Champions League.
Están punteros de la competencia con seis puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor llegando a la mitad de la temporada. Sobre los 12 partidos jugados ganaron nueve, empataron dos y perdieron tan solo uno.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
Centrocampistas: Enzo Fernández, Andrey Santos
Medios Ofensivos: Alejandro Garnacho, João Pedro, Pedro Neto
Delantero: Liam Delap.
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurriën Timber
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi
Volantes ofensivos: Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka
Delantero: Mikel Merino.
Pronóstico SI
Es un duelo muy parejo entre dos equipos con propuestas ofensivas y que darán un fútbol de alto vuelo, no habrá un ganador pero sí muchos goles.
Chelsea 2-2 Arsenal
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.