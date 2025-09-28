Chelsea vs Benfica: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 2 de la Champions League
La Jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League no llega en el mejor momento para el Chelsea, quien recibirá al Benfica este martes en Stamford Bridge, luego de haberse visto las caras contra ellos también en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA.
En aquel encuentro que se disputó el 28 de junio los Blues derrotaron a los lusitanos cuatro goles por uno en los Octavos de Final, lo que a la postre les daría el paso a la gran final, misma que ganaron contra el París Saint Germain, pero en la actualidad pareciera que su realidad es otra, ya que se encuentran en sextos de la clasificación con apenas dos triunfos en cinco fechas.
Por su parte El Glorioso tiene tres partidos seguidos sin conocer la derrota luego de haber caído contra el Qarabag en la primera jornada de la UCL y se encuentran en la segunda plaza del certamen liguero de su país.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Benfica?
- Ciudad: Londres
- Estadio: Stamford Bridge
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 21:00hs (España) y 13:00hs (México)
¿Dónde se podrá ver el Chelsea vs Benfica en TV y streaming online?
Estados Unidos: TUDN USA y Unimás
México: Space México
Streaming: Max México, TUDN.com, Paramount+ y UnivisiónNOW
Últimos 5 partidos de Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Brighton
1-3 D
Premier League
Lincoln
1-2 V
EFL
Manchester United
2-1 D
Premier League
Bayern Múnich
3-1 D
Champions League
Brentford
2-2 E
Premier League
Últimos 5 partidos de Benfica
Rival
Resultado
Competición
Gil Vicente
2-1 V
Liga Portugal
Río Ave
1-1 E
Liga Portugal
AVS Futebol
0-3 V
Liga Portugal
Qarabag
2-3 D
Champions League
Santa Clara
1-1 E
Liga Portugal
Últimas noticias de Chelsea
Esta semana se confirmó que Cole Palmer, quien salió lesionado después de haber jugado poco más de 20 minutos contra el Manchester United, estará fuera de las canchas de dos a tres semanas, por lo que serán prudentes con su recuperación y su vuelta a las canchas.
Queremos ser prudentes para que la molestia no se convierta en un problema más serio. Palmer parará durante este periodo y después evaluaremos si está listo para volver al cien por ciento.Enzo Maresca
Posibles alineaciones de Chelsea vs Benfica
Chelsea: Filip Jörgensen; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato; Andrey Santos, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte; Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Joao Pedro.
Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Dodi Lukebakio, Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Andreas Schjelderup; Georgiy Sudakov y Vengelis Pavlidis.
Pronóstico SI
Chelsea 1-2 Benfica
