Chelsea vs Benfica: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 2 de la Champions League

La Jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League no llega en el mejor momento para el Chelsea, quien recibirá al Benfica este martes en Stamford Bridge, luego de haberse visto las caras contra ellos también en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA.

En aquel encuentro que se disputó el 28 de junio los Blues derrotaron a los lusitanos cuatro goles por uno en los Octavos de Final, lo que a la postre les daría el paso a la gran final, misma que ganaron contra el París Saint Germain, pero en la actualidad pareciera que su realidad es otra, ya que se encuentran en sextos de la clasificación con apenas dos triunfos en cinco fechas.

Por su parte El Glorioso tiene tres partidos seguidos sin conocer la derrota luego de haber caído contra el Qarabag en la primera jornada de la UCL y se encuentran en la segunda plaza del certamen liguero de su país.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Benfica?

Ciudad: Londres

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: martes 30 de septiembre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos), 21:00hs (España) y 13:00hs (México)

¿Dónde se podrá ver el Chelsea vs Benfica en TV y streaming online?

Estados Unidos: TUDN USA y Unimás

México: Space México

Streaming: Max México, TUDN.com, Paramount+ y UnivisiónNOW

Últimos 5 partidos de Chelsea

Rival Resultado Competición Brighton 1-3 D Premier League Lincoln 1-2 V EFL Manchester United 2-1 D Premier League Bayern Múnich 3-1 D Champions League Brentford 2-2 E Premier League

Últimos 5 partidos de Benfica

Rival Resultado Competición Gil Vicente 2-1 V Liga Portugal Río Ave 1-1 E Liga Portugal AVS Futebol 0-3 V Liga Portugal Qarabag 2-3 D Champions League Santa Clara 1-1 E Liga Portugal

Últimas noticias de Chelsea

Esta semana se confirmó que Cole Palmer, quien salió lesionado después de haber jugado poco más de 20 minutos contra el Manchester United, estará fuera de las canchas de dos a tres semanas, por lo que serán prudentes con su recuperación y su vuelta a las canchas.

Queremos ser prudentes para que la molestia no se convierta en un problema más serio. Palmer parará durante este periodo y después evaluaremos si está listo para volver al cien por ciento. Enzo Maresca

Manchester United v Chelsea - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Posibles alineaciones de Chelsea vs Benfica

Chelsea: Filip Jörgensen; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato; Andrey Santos, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte; Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Joao Pedro.

Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Dodi Lukebakio, Fredrik Aursnes, Richard Ríos, Andreas Schjelderup; Georgiy Sudakov y Vengelis Pavlidis.

Pronóstico SI

Chelsea 1-2 Benfica