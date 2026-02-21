Chelsea vs Burnley: previa, predicciones y alineaciones

Lo que parecía ser triunfo pero acabó en empate 2-2 ante Leeds puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas por Les Bleus por Premier League. Este sábado, los dirigidos por Liam Rosenior intentarán volver a sumar de a tres para confirmar el buen momento que atraviesa el equipo. Chelsea ocupa actualmente la quinta posición, un punto por detrás del Manchester United y a 14 del líder Arsenal.

Del otro lado estará un más que necesitado Burnley, que si llega al encuentro luego de vencer al Crystal Palace en condición de visitante (su segundo triunfo fuera de casa por liga en la temporada), aún se mantiene anteúltimo con 18 unidades y en posición de descenso.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Burnley?

Ciudad : Londres

: Londres Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : 21 de febrero

: 21 de febrero Hora : 10:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 16:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Lewis Smith

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Burnley

Chelsea: 43

43 Empate : 27

: 27 Burnley: 37

Último partido entre ambos: 22/11/25 - Burnley 0-2 Chelsea (Premier League)

Últimos 5 partidos

Chelsea Burnley Hull City 0-4 Chelsea 13/02/26 Burnley 1-2 Mansfield 14/02/26 Chelsea 2-2 Leeds 10/02/2026 Crystal Palace 0-2 Burnley 11/02/26 Wolves 1-3 Chelsea 07/02/26 Burnley 0-2 West Ham 07/02/26 Arsenal 1-0 Chelsea 03/02/26 Sunderland 3-Burnley 0 02/02/26 Chelsea 3-2 West Ham 31/01/26 Burnley 2-2 Tottenham 24/01/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Burnley por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México FOX Mexico, FOX One España DAZN, Movistar+

Últimas noticias del Chelsea

El conjunto azul llega envalentonado luego de golear por 4 a 0 al Hull City y lograr su clasificación a la quinta ronda de la FA Cup. Por Premier encadena 5 partidos sin conocer la derrota, de los cuales ganó 4.

Cole Palmer comienza a mostrar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores de la liga inglesa en la temporada anterior, pero el equipo sentirá la ausencia de Marc Cucurella, baja por al menos 3 semanas debido a una lesión muscular.

Posible alineación del Chelsea contra el Burnley (4-2-3-1):

Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

Últimas noticias del Burnley

El presente del conjunto dirigido por Scott Parker dista mucho de ser alentador. Viene de quedar eliminado de la FA Cup a manos del Mansfield, equipo que milita en la League One (tercera división del fútbol inglés). En Premier necesita sumar desesperadamente para soñar con salvar la categoría, pero de sus últimos cinco encuentros solo ganó uno.



Posible alineación del Burnley contra el Chelsea (3-4-2-1):



Martin Duvrabka; Josh Laurent, Joe Warrall, Maxime Esteve; Kyle Walker, Lesley Ugochukwu, Hannibal Mejbri, Bashir Humphreys; Marcus Edwards, Jaidon Anthony; Zian Flemming.

Pronóstico SI Fútbol

Chelsea es amplio favorito para quedarse con el duelo. Juega en casa, con el apoyo de su afición y con un once que va en franco crecimiento. Burnley cuenta con pocos argumentos para superar a los azules: es de las ofensivas más secas del certamen y la segunda valla más vencida.

Chelsea 2-0 Burnley

