Chelsea vs Everton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Chelsea perdió terreno en la Premier League y, para colmo de males, viene de perder por 2-1 con el Atalanta en Bérgamo por la UEFA Champions League. Para intentar cambiar la cara, recibirán al Everton en Stamford Bridge, un equipo que solo está un punto por detrás de los blues y que lucha por consolidarse en puestos europeos.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Everton?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 13 de diciembre

Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Stamford Bridge

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Everton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo NBC Sports App México A confirmar A confirmar España DAZN Movistar+

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Atalanta 2-1 D UEFA Champions League Bournemouth 0-0 E Premier League Leeds 3-1 D Premier League Arsenal 1-1 E Premier League FC Barcelona 3-0 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Everton

Rival Resultado Competición Nottingham Forest 3-0 V Premier League Bournemouth 1-0 V Premier League Newcastle 4-1 D Premier League Manchester United 1-0 V Premier League Fulham 2-0 V Premier League

Últimas noticias del Chelsea

Bournemouth v Chelsea - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Los Blues vienen de capa caída en los últimos partidos: acumulan cuatro sin ganar y cayeron hasta el quinto puesto de la tabla de la Premier League luego de haber estado segundos del Arsenal durante varias jornadas. Para este encuentro no podrán contar con Moisés Caicedo, expulsado en el último encuentro, Liam Delap, Roméo Lavia, Dario Essugo y Levi Colwill, todos estos lesionados.

Últimas noticias del Everton

Everton v Nottingham Forest - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El equipo del escocés David Moyes renació tras una mala temporada y está séptimo, siendo un dolor de cabeza para sus rivales y haciéndose fuerte en el Hill Dickinson Stadium, su flamante casa.

Para este partido, el entrenador no contará con Merlin Röhl, Seamus Coleman y Jarrad Branthwaite, todos ellos lesionados.

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong

Mediocampistas: Reece James, Enzo Fernández

Volantes ofensivos: Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto

Delantero: João Pedro.

Everton

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Vitali Mykolenko, Michael Keane, James Tarkowski, Jake O'Brien

Mediocampistas: Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner

Volantes ofensivos: Jack Grealish, Carlos Alcaraz, Iliman Ndiaye

Delantero: Thierno Barry

Pronóstico SI

El Chelsea ganará de la mano de sus figuras, aunque sin convencer demasiado en un momento de crisis futbolística.

Chelsea 2-1 Everton

