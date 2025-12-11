Chelsea vs Everton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea perdió terreno en la Premier League y, para colmo de males, viene de perder por 2-1 con el Atalanta en Bérgamo por la UEFA Champions League. Para intentar cambiar la cara, recibirán al Everton en Stamford Bridge, un equipo que solo está un punto por detrás de los blues y que lucha por consolidarse en puestos europeos.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Everton?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 13 de diciembre
Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Everton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
NBC Sports App
México
A confirmar
A confirmar
España
DAZN
Movistar+
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Atalanta
2-1 D
UEFA Champions League
Bournemouth
0-0 E
Premier League
Leeds
3-1 D
Premier League
Arsenal
1-1 E
Premier League
FC Barcelona
3-0 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Everton
Rival
Resultado
Competición
Nottingham Forest
3-0 V
Premier League
Bournemouth
1-0 V
Premier League
Newcastle
4-1 D
Premier League
Manchester United
1-0 V
Premier League
Fulham
2-0 V
Premier League
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues vienen de capa caída en los últimos partidos: acumulan cuatro sin ganar y cayeron hasta el quinto puesto de la tabla de la Premier League luego de haber estado segundos del Arsenal durante varias jornadas. Para este encuentro no podrán contar con Moisés Caicedo, expulsado en el último encuentro, Liam Delap, Roméo Lavia, Dario Essugo y Levi Colwill, todos estos lesionados.
Últimas noticias del Everton
El equipo del escocés David Moyes renació tras una mala temporada y está séptimo, siendo un dolor de cabeza para sus rivales y haciéndose fuerte en el Hill Dickinson Stadium, su flamante casa.
Para este partido, el entrenador no contará con Merlin Röhl, Seamus Coleman y Jarrad Branthwaite, todos ellos lesionados.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Robert Sanchez
Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong
Mediocampistas: Reece James, Enzo Fernández
Volantes ofensivos: Jamie Gittens, Cole Palmer, Pedro Neto
Delantero: João Pedro.
Everton
Portero: Jordan Pickford
Defensas: Vitali Mykolenko, Michael Keane, James Tarkowski, Jake O'Brien
Mediocampistas: Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner
Volantes ofensivos: Jack Grealish, Carlos Alcaraz, Iliman Ndiaye
Delantero: Thierno Barry
Pronóstico SI
El Chelsea ganará de la mano de sus figuras, aunque sin convencer demasiado en un momento de crisis futbolística.
Chelsea 2-1 Everton
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo