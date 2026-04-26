Chelsea vs Leeds: previa, predicciones y alineaciones

Chelsea y Leeds se verán las caras este domingo en el marco de los cuartos de final de la FA Cup, mostrando realidades absolutamente distintas y compartiendo un objetivo: meterse en las semifinales de la competencia de clubes mas añeja del planeta.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

Los Blues, renovados en su energía tras la salida de Liam Rosenior, se impondrán en casa sin gran margen para sacar pasaje a las semifinales. Además, el resultado les servirá para llegar envalentonados al cierre de la Premier League, donde buscarán clasificar a una competencia europea de cara a la temporada 2026/27.

Chelsea 2-0 Leeds

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Leeds?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Wembley

: Wembley Fecha : domingo 26 de abril

: domingo 26 de abril Hora : 09:00 (Estados Unidos), 08:00 (México), 16:00 (España)

: 09:00 (Estados Unidos), 08:00 (México), 16:00 (España) Árbitro: Jarred Gillet

England v Spain - FIFA Women's World Cup 2027 Qualifier | Harriet Lander - The FA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Chelsea y Leeds

Chelsea : 37

: 37 Empates : 29

: 29 Leeds: 39

Único partido entre ambos: 10/02/2026, Chelsea 2-2 Leeds - Premier League

Últimos cinco partidos

Chelsea Leeds Brighton 3-0 Chelsea

21/04/26 Bournemouth 2-2 Leeds

22/04/26 Chelsea 0-1 Manchester United

18/04/26 Leeds 3-0 Wolves

18/04/26 Chelsea 0-3 Manchester City

12/04/26 Manchester United 1-2 Leeds

13/04/26 Chelsea 7-0 Port Vale

04/04/26 West Ham 2(2)-(4)2 Leeds

05/04/26 Everton 3-0 Chelsea

21/03/26 Leeds 0-0 Brentford

21/03/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Leeds por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN2, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+

Últimas noticias del Chelsea

Este partido será el primero tras el ruidoso despido de Liam Rosenior, que encadenó cinco partidos consecutivos de Premier League perdiendo sin anotar ningún gol y colmó así la paciencia de la directiva. Además, sobre los últimos ocho ganó solamente uno, por 7-0 ante el Port Vale de la tercera división.

Para este partido, el entrenador interino será Calum McFarlane y no podrá contar con futbolistas como Reece James, Cole Palmer, João Pedro y Estêvão, todos ellos lesionados.

Chelsea Training Session And Press Conference | Darren Walsh/GettyImages

Posible alineación del Chelsea contra el Leeds (4-2-3-1): Robert Sanchez; Marc Cucurella, Jorrel Hato, Wesley Fofana, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Roméo Lavia; Pedro Neto, Enzo Fernández, Cole Palmer; João Pedro.

Últimas noticias del Leeds

El Leeds es uno de los equipos tradicionales del fútbol inglés, pero no ha podido capitalizar gloria en el último tiempo: su última consagración importante fue en la temporada 1971/72, cuando ganó la FA Cup. Desde allí, todo ha sido debacle para un club que ha amagado más de una vez a dar que hablar, pero se ha pinchado en casi todas esas oportunidades. Actualmente está décimo quinto en la Premier League, muy cerca de asegurarse la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

Para este encuentro, Daniel Farke no tendría a disposición a Anton Stach e Ilia Gruev.

Leeds United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Malcolm Bryce/GettyImages

Posible alineación del Leeds contra el Chelsea (3-4-1-2): Karl Darlow; Pascal Struijk, Jaka Bijol, Joe Rodon; James Justin, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Jayden Bogle; Brenden Aaronson; Lukas Nmecha y Dominic Calvert-Lewin.

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