Chelsea vs Leeds United: previa, predicciones y alineaciones

El Chelsea llega al partido en el quinto puesto de la tabla con 43 puntos, tras un sólido triunfo 3-1 frente a el Wolverhampton. Cole Palmer fue la gran figura del encuentro, anotando los tres goles del equipo, incluidos dos desde el punto penal, y dejando en claro su peso ofensivo dentro del plantel. Con esta victoria, los londinenses buscan consolidar su presencia entre los puestos de clasificación a competiciones europeas y recuperar la estabilidad en su rendimiento en Stamford Bridge.

El Leeds United, situado en la posición 16 con 29 puntos, también llega motivado luego de vencer 3-1 a el Nottingham Forest. Bogle, Okafor y Calvert-Lewin fueron los encargados de los goles que devolvieron la confianza al equipo de Daniel Farke. El conjunto de Yorkshire ya demostró que puede complicarle la vida al Chelsea, tras imponerse 3-1 en el duelo de diciembre en Elland Road, y buscará repetir esa actuación en territorio rival.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Leeds?

Ciudad : Londres

: Londres Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : 10 de febrero de 2026

: 10 de febrero de 2026 Hora : 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP

: 14:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 20:30 ESP Árbitro: Robert Jones

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Leeds

Chelsea: 6

6 Empate : 1

: 1 Leeds: 2

Último partido entre ambos: 03/12/25 - Leeds United 3-1 Chelsea - Premier League

Últimos 5 partidos

Chelsea Leeds United Wolves 1-3 Chelsea 07/02/26 Leeds 3-1 Nottingham Forest 06/02/26 Arsenal 1-0 Chelsea 03/02/26 Leeds 0-4 Arsenal 31/01/26 Chelsea 3-2 West Ham 31/01/26 Everton 1-1 Leeds 26/01/26 Napoli 2-3 Chelsea 28/01/26 Leeds 1-0 Fulham 17/01/26 Crystal Palace 1-3 Chelsea 25/01/26 Derby 1-3 Leeds 11/01/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Leeds United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo Deportes En VivoUNIVERSOUNIVERSO NOWPeacockTeleXitos México Disney+ Premium y ESPN España DAZN

Últimas noticias del Chelsea

El Chelsea, bajo la dirección de Liam Rosenior, atraviesa un momento sólido, con cinco victorias y solo una derrota en sus últimos seis encuentros. El equipo promedia 2,2 goles a favor y 1,2 en contra, mostrando un estilo de juego controlado y efectivo, con un 62 % de posesión que refleja su capacidad para dominar los partidos.

En Stamford Bridge, los blues refuerzan su autoridad: han ganado sus tres últimos partidos como locales, marcando en promedio dos goles por encuentro.

Posible alineación del Chelsea contra el Leeds United (4-2-3-1):

Robert Sánchez; Marc Cucurella, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer, Estêvão; Cole Palmer; Joao Pedro.

Próxima parada: Leeds.

Últimas noticias del Leeds

El Leeds United llega con un registro mixto en sus últimos seis encuentros, con tres victorias, un empate y dos derrotas, promediando 1,8 goles a favor y en contra por partido, y manejando alrededor del 50 % de posesión.

Se ha mantenido invicto en 11 de sus últimos 13 partidos oficiales y en 10 de sus últimos 12 compromisos de Premier League. Sin embargo, de visitante solo ha ganado tres de sus últimos 15 encuentros, con la mitad de sus ocho viajes más recientes terminando en empate.

Posible alineación del Leeds contra el Chelsea (3-5-2):

Karl Darlow; James Justin, Pascal Struijk, Joe Rodon; Gabriel Gudmundsson, Ethan Ampadu, Sean Longstaff, Ilia Gruev, Jayden Bogle; Brenden Aaronson, Dominic Calvert-Lewin.

Pronóstico SI Fútbol

El Chelsea llega como favorito para el duelo, respaldado por su racha positiva en la Premier League y un ataque que ha mostrado gran eficacia en los últimos partidos. El Leeds, por su parte, intentará sorprender con su capacidad ofensiva, aunque sus recientes resultados muestran altibajos que podrían complicar sus aspiraciones.

Chelsea 3-1 Leeds United

