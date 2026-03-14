Chelsea vs Newcastle United: previa, predicciones y alineaciones

Este fin de semana se llevará a cabo la correspondiente Jornada 30 de Premier League con el enfrentamiento entre el Chelsea y el Newcastle United, un duelo importante para ambos clubes en su búsqueda de escalar posiciones en la clasificación.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para los dos equipos que buscan seguir sumando para cumplir sus objetivos.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de Stamford Bridge ha tenido una campaña desequilibrada en el campeonato británico, pero al conseguido mantenerse en zona de competencias europeas, aunque se esperaba más de los actuales campeones del mundo.

Por otro lado las Urracas han ido de más a menos en la temporada y han bajado mucho su nivel a comparación de los primeros meses de campaña. por ende vemos al local con una posible victoria.

Chelsea 2-1 Newcastle United.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Newcastle United?

Ciudad : Londres, Reino Unido

: Londres, Reino Unido Estadio : Stamford Bridge, Londres

: Stamford Bridge, Londres Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora: 13:30 EE.UU (Este), 11:30 MEX, 18:30 ESP

La sede será el Stamford Bridges | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Newcastle United (últimos cinco partidos)

Chelsea : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Newcastle United: 2

Último partido entre ambos: 20/12/25 - Newcastle United 2-2 Chelsea - Premier League

Últimos 5 partidos

Chelsea Newcastle United PSG 5-2 Chelsea 11/03/26 Newcastle United 1-1 Barcelona 10/03/26 Wrexham 2-4 Chelsea 07/03/26 Newcastle 1-3 Manchester City 07/03/26 Aston Villa 1-4 Chelsea 04/03/26 Newcastle 2-1 Manchester United 04/03/26 Arsenal 2-1 Chelsea 01/03/26 Newcastle 2-3 Everton 28/02/26 Chelsea 1-1 Burnley 21/02/26 Newcastle 3-2 Qarabag 24/02/26

¿Cómo ver Chelsea vs Newcastle United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico y TNT Go España DAZN Spain, DAZN1 Spain y Movistar+

Últimas noticias del Chelsea

Final del partido. pic.twitter.com/HXh1JdxazM — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) March 11, 2026

Paris Saint-Germain recibió al Chelsea en la revancha de la final del Mundial de Clubes, pero ahora por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los parisinos llegaron a esta instancia tras eliminar al AS Mónaco en los playoffs por un global de 5-4. Los Blues, consiguieron su clasificación de manera directa tras quedar sextos en la fase de liga. El partido quedó en goleada a favor de los locales 5-2 con un marcador muy complicado de remontar para los ingleses.

Posible alineación de Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Maio Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho; João Pedro.

Últimas noticias del Newcastle United

Harvey Barnes cree que "todo está en juego" en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League de la próxima semana contra el FC Barcelona, ​​tras el dramático empate 1-1 del martes en donde fue el MVP del partido.

"Si miras el partido de hoy, ya los hemos enfrentado dos veces, así que sabemos bien de qué se tratan. Estamos en plena eliminatoria, así que se trata de reiniciar. Un partido importante este fin de semana [contra el Chelsea] y luego, la semana que viene, definir nuestro plan de juego y salir a por todas", finalizó.

Posible alineación de Chelsea (4-4-2): Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.