Chelsea vs Nottingham Forest: previa, predicciones y alineaciones

El Chelsea necesita ganar este lunes más que nunca. El efecto dominó que generó la salida de Enzo Maresca en enero llevó a quienes hace menos de un año se consagraron campeones del mundo a pelear por ingresar a algún puesto de competencia europea. La tienen difícil, no imposible. Los Blues están novenos, empatados en puntos con el Fulham, que marcha décimo, y a dos unidades del octavo. Aun así, necesitan subir varios escalones para alcanzar la zona de la Europa League, hoy en manos del Bournemouth con 52 puntos.

El Forest, por su parte, vive otra urgencia. Se balancea en la zona baja de la tabla y pelea con el West Ham y el Tottenham por evitar ser los terceros descendidos. Por ahora mantienen la posición, aunque una caída en Stamford Bridge puede volver a complicar todo.

Pronóstico SI

El cambio de entrenador le dio un respiro al Chelsea. Si bien jugar la final de la FA Cup es una satisfacción puertas adentro, también saben que el equipo sufrió en algunos tramos y necesitó una actuación destacada del arquero Robert Sánchez para no sufrir inconvenientes.

Forest llega con otra dinámica. No siente el desgaste europeo y, al contrario, suele responder bien después de esos compromisos. Vitor Pereira ya avisó que este partido se vive como una final y tiene argumentos para creer. Morgan Gibbs-White atraviesa un presente fantástico y es la principal amenaza de los Blues.

Chelsea 2-2 Nottingham Forest

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Nottingham Forest?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : lunes 4 de mayo

: lunes 4 de mayo Hora : 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Anthony Taylor

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Nottingham Forest (últimos cinco partidos)

Chelsea : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Nottingham Forest: 1

Último partido entre ambos: 18/10/2025 - Nottingham Forest 0-3 Chelsea - Fecha 8, Premier League

Últimos 5 partidos

Chelsea Nottingham Forest Chelsea 1-0 Leeds 26/4/2026 Nottingham Forest 1-0 Aston Villa 30/4/2026 Brighton 3-0 Chelsea 21/4/2026 Sunderland 5-0 Nottingham Forest 24/4/2026 Chelsea 0-1 Manchester United 18/04/2026 Nottingham Forest 4-1 Burnley 19/4/2026 Chelsea 0-3 Manchester City 12/4/2026 Nottingham Forest 1-0 Porto 16/4/2026 Chelsea 7-0 Port Vale 4/4/2026 Nottingham Forest 1-1 Aston Villa 12/4/2026

¿Cómo ver el Chelsea vs Nottingham Forest por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN, DAZN1

Últimas noticias del Chelsea

Calum McFarlane, Chelsea | Robin Jones/GettyImages

El conjunto de Londres llega con una inyección anímica por clasificarse a la final de la FA Cup. Enzo Fernández marcó en Wembley y selló el primer triunfo bajo el mando interino de Calum McFarlane. En liga, en cambio, el equipo no la lleva nada bien desde marzo, lo que explica su ubicación actual y la desesperación por volver a sumar.

En cuanto al plantel, Reece James volvió a entrenar y Levi Colwill evoluciona de forma favorable. El cuerpo técnico analiza su inclusión con cautela. McFarlane destacó la unión del grupo como algo que favorecería la concreción de buenos resultados. "Dice mucho del equipo que pasen tiempo juntos fuera del club", expresó el entrenador.

El interino también se refirió al presente de Cole Palmer, quien reapareció en la FA Cup. "Ve cosas que otros no ven", dijo McFarlane. Además, remarcó su confianza en el atacante para lo que queda del campeonato y dejó en claro el objetivo en el corto plazo. "Queremos ganar todos los partidos y meternos en Europa", afirmó.

Posible alineación del Chelsea contra el Nottingham Forest (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella; Caicedo, Lavia; Cole Palmer, Enzo Fernández, Neto; João Pedro

Últimas noticias del Nottingham Forest

Vitor Pereira, Nottingham Forest | NurPhoto/GettyImages

El equipo de Pereira llega satisfecho con sus resultados. Encadena nueve partidos sin derrotas y tiene la ventaja en la semifinal de la Europa League que lo enfrenta a su compatriota el Aston Villa. En la Premier, los triunfos fuera de casa son uno de los factores que lo mantienen en la pelea por la permanencia.

De cara al duelo en Londres, el entrenador reconoció que todavía no cuenta con certezas sobre los jugadores con molestias. "No lo sé, intento ser honesto porque no lo sé", afirmó Pereira sobre la situación física del plantel. Aun así, hizo mención a la mentalidad con la que afrontarán el partido. "Para nosotros este duelo es como la Champions League", sostuvo, priorizando el objetivo de sumar puntos sin depender de otros resultados.

Posible alineación del Nottingham Forest contra el Chelsea (4-4-2): Matz Sels; Aina, Milenković, Cunha, Neco Williams; Anderson, Domínguez; Omari Hutchinson, Igor Jesus, Morgan Gibbs-White; Chris Wood

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