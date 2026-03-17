Chelsea vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 entre el París Saint-Germain y el Chelsea.

El conjunto parisino ganó en casa 5-2 en el juego de ida con anotaciones de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha y un doblete de Khvicha Kvaratskhelia. Mientras que, por el cuadro de los Blues descontó Maio Gusto y Enzo Fernández.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro galo en sus aspiraciones por refrendar su título.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro galo con una ventaja de tres goles será muy complicado que los puedan igualar, el cuadro campeón del mundo ha tenido una campaña muy irregular y no tiene el mismo dominió que hace ocho meses.

Por esa razón, es factible que puedan ganar y sacarle el triunfo a los parisinos a Stamford Bridge, pero ganarles por ventaja de tres para al menos irse a la prórroga luce complicado, le damos la victoria, pero por la mínima.

Chelsea 3-2 PSG

¿A qué hora se juega el Chelsea vs PSG?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : martes 17 de marzo

: martes 17 de marzo Hora : 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Slavko Vinčić (SVN) VAR: Christian Dingert (GER)

Stamford Bridge será la sede del juego de vuelta | Ben Whitley - PA Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el PSG (últimos dos partidos)

Chelsea : 1

: 1 Empate : 0

: 0 PSG: 1

Último partido entre ambos: 11/03/26 - PSG 5-2 Chelsea - UCL

Últimos 5 partidos

Chelsea PSG PSG 5-2 Chelsea 11/03/26 Chelsea 0-1 Newcastle 14/03/26 PSG 1-3 Mónaco 06/03/26 PSG 5-2 Chelsea 11/03/26 Le Havre 0-1 PSG 28/02/26 Wreham 2-4 Chelsea 07/03/26 PSG 2-2 Mónaco 25/02/26 Aston Villa 1-4 Chelsea 04/03/26 PSG 3-0 Metz 21/02/26 Arsenal 2-1 Chelsea 01/03/26

¿Cómo ver el Chelsea vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX México HBO Max España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias de Chelsea

El club inglés fue sancionado por la Premier League con una multa de 10 millones de libras esterlinas, equivalente a unos 11.5 millones de euros, además de una restricción para realizar fichajes durante un año, medida que quedará suspendida si el equipo no reincide en nuevas irregularidades.

Como parte de las medidas disciplinarias, el club no podrá registrar durante nueve meses a jugadores juveniles procedentes de equipos de la Premier League ni de la English Football League.

En cuanto a este partido, los blues no podrán contar con su capitán, Reece James, debido a una lesión en los isquiotibiales que le mantendrá de baja durante varias semanas.

Posible alineación de Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Santos, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro.

Últimas noticias de PSG

La semana pasada, el Paris Saint-Germain y el Chelsea ofrecieron un partido de ida de gran calidad. Si bien los parisinos se adelantaron en dos ocasiones gracias a los goles de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, los Blues empataron en ambas con tantos de Malo Gusto y Enzo Fernández. Pero al final, el equipo se quedó con el triunfo con un tanto más de Vitinha y doblete de Khvicha Kvaratskhelia.

El cuadro parisino no tuvo actividad el fin de semana y recibió descanso por parte de la liga francesa previo a afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Chelsea.

Posible alineación de PSG (4-3-3): Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.

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