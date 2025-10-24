Chelsea vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea recibe al Sunderland en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en puestos europeos. Los “Blues” buscan seguir mejorando ante un Sunderland que llega motivado tras su reciente victoria ante los Wolves y con la esperanza de dar la sorpresa en Stamford Bridge.
A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre el duelo entre Blues y los Black Cats: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, notas y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Sunderland?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 25 de octubre
Horario: 10:00 horas (ET), 8:00 horas (México), 16:00 (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Sunderland en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
EEUU
-
Peacock
México
TNT
HBO MAX
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Ajax
5 - 1 (V)
Champions League
Nottingham Forest
0 - 3 (V)
Premier League
Liverpool
2 - 1 (V)
Premier League
Benfica
1 - 0 (V)
Champions League
Brighton & Hove Albion
1 - 3 (D)
Premier League
Últimos cinco partidos del Sunderland
Rival
Resultado
Competencia
Wolverhampton Wanderers
2 - 0 (V)
Premier League
Manchester United
2 - 0 (D)
Premier League
Nottingham Forest
0 - 1 (V)
Premier League
Aston Villa
1 - 1 (-)
Premier League
Crystal Palace
0 - 0 (-)
Premier League
Últimas noticias del Chelsea
Este pinta para ser uno de los encuentros más interesantes de la novena jornada de la Premier League. El Chelsea llega como quinto lugar de la tabla general, mientras que el Sunderland está en séptimo. En el historial, los Blues son muy superiores a los Black Cats. Ante esta escuadra, el equipo dirigido por Enzo Maresca suma 23 victorias, dos empates y solamente siete derrotas.
El dominio del Chelsea es aplastante: en este periplo, el equipo de Stamford Bridge tiene 78 goles a favor y 40 en contra. En su duelo más reciente, en mayo 2017, los Blues se impusieron por marcador de 5-1 al Sunderland.
¿Se repetirá la historia?
Últimas noticias del Sunderland
El Sunderland está haciendo un inicio de temporada realmente sorprendente y con 14 puntos se sitúa en el séptimo puesto de la clasificación en la Premier League, con los mismos puntos que los blues.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo (o Chalobah), Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão Willian
Delanteros: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho
Sunderland
Portero: Robin Roefs
Defensas: Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo Mandava
Centrocampistas: Chris Rigg, Granit Xhaka, Noah Sadiki
Delanteros: Chemsdine Talbi, Wilson Isidor, Enzo Le Fée
Pronóstico SI
El Chelsea saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos en su casa, sin embargo, no se puede descartar una sorpresa por parte del Sunderland de Régis Le Bris. De acuerdo con los modelos de inteligencia artificial, el equipo local tendría más del 60% de probabilidades de ganar.
Chelsea 2-0 Sunderland
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.