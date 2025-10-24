Chelsea vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Chelsea recibe al Sunderland en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en puestos europeos. Los “Blues” buscan seguir mejorando ante un Sunderland que llega motivado tras su reciente victoria ante los Wolves y con la esperanza de dar la sorpresa en Stamford Bridge.

A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre el duelo entre Blues y los Black Cats: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, notas y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Sunderland?

Ciudad: Londres, Inglaterra



Fecha: sábado 25 de octubre



Horario: 10:00 horas (ET), 8:00 horas (México), 16:00 (España)



Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Sunderland en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online EEUU - Peacock México TNT HBO MAX España DAZN DAZN

Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Justin Setterfield/GettyImages

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Ajax 5 - 1 (V) Champions League Nottingham Forest 0 - 3 (V) Premier League Liverpool 2 - 1 (V) Premier League Benfica 1 - 0 (V) Champions League Brighton & Hove Albion 1 - 3 (D) Premier League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival Resultado Competencia Wolverhampton Wanderers 2 - 0 (V) Premier League Manchester United 2 - 0 (D) Premier League Nottingham Forest 0 - 1 (V) Premier League Aston Villa 1 - 1 (-) Premier League Crystal Palace 0 - 0 (-) Premier League

Últimas noticias del Chelsea

Este pinta para ser uno de los encuentros más interesantes de la novena jornada de la Premier League. El Chelsea llega como quinto lugar de la tabla general, mientras que el Sunderland está en séptimo. En el historial, los Blues son muy superiores a los Black Cats. Ante esta escuadra, el equipo dirigido por Enzo Maresca suma 23 victorias, dos empates y solamente siete derrotas.

El dominio del Chelsea es aplastante: en este periplo, el equipo de Stamford Bridge tiene 78 goles a favor y 40 en contra. En su duelo más reciente, en mayo 2017, los Blues se impusieron por marcador de 5-1 al Sunderland.

¿Se repetirá la historia?

Pedro Neto of Chelsea FC celebrates his goal during the... | SOPA Images/GettyImages

Últimas noticias del Sunderland

El Sunderland está haciendo un inicio de temporada realmente sorprendente y con 14 puntos se sitúa en el séptimo puesto de la clasificación en la Premier League, con los mismos puntos que los blues.

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo (o Chalobah), Trevoh Chalobah, Marc Cucurella

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão Willian

Delanteros: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho

Sunderland

Portero: Robin Roefs

Defensas: Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo Mandava

Centrocampistas: Chris Rigg, Granit Xhaka, Noah Sadiki

Delanteros: Chemsdine Talbi, Wilson Isidor, Enzo Le Fée

Pronóstico SI

El Chelsea saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos en su casa, sin embargo, no se puede descartar una sorpresa por parte del Sunderland de Régis Le Bris. De acuerdo con los modelos de inteligencia artificial, el equipo local tendría más del 60% de probabilidades de ganar.

Chelsea 2-0 Sunderland

Más noticias sobre la Premier League