Sports Illustrated Fútbol

Chelsea vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Blues saldrán como favoritos para llevarse la victoria ante los sorprendentes Black Cats este sábado en la Premier League
Uriel Salmerón García|
Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Justin Setterfield/GettyImages

El Chelsea recibe al Sunderland en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en puestos europeos. Los “Blues” buscan seguir mejorando ante un Sunderland que llega motivado tras su reciente victoria ante los Wolves y con la esperanza de dar la sorpresa en Stamford Bridge.

A continuación te contamos lo que necesitas saber sobre el duelo entre Blues y los Black Cats: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, notas y pronóstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Sunderland?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 25 de octubre

Horario: 10:00 horas (ET), 8:00 horas (México), 16:00 (España)

Estadio: Stamford Bridge

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs Sunderland en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

EEUU

-

Peacock

México

TNT

HBO MAX

España

DAZN

DAZN

Moises Caicedo
Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Justin Setterfield/GettyImages

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Ajax

5 - 1 (V)

Champions League

Nottingham Forest

0 - 3 (V)

Premier League

Liverpool

2 - 1 (V)

Premier League

Benfica

1 - 0 (V)

Champions League

Brighton & Hove Albion

1 - 3 (D)

Premier League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival

Resultado

Competencia

Wolverhampton Wanderers

2 - 0 (V)

Premier League

Manchester United

2 - 0 (D)

Premier League

Nottingham Forest

0 - 1 (V)

Premier League

Aston Villa

1 - 1 (-)

Premier League

Crystal Palace

0 - 0 (-)

Premier League

Últimas noticias del Chelsea

Este pinta para ser uno de los encuentros más interesantes de la novena jornada de la Premier League. El Chelsea llega como quinto lugar de la tabla general, mientras que el Sunderland está en séptimo. En el historial, los Blues son muy superiores a los Black Cats. Ante esta escuadra, el equipo dirigido por Enzo Maresca suma 23 victorias, dos empates y solamente siete derrotas.

El dominio del Chelsea es aplastante: en este periplo, el equipo de Stamford Bridge tiene 78 goles a favor y 40 en contra. En su duelo más reciente, en mayo 2017, los Blues se impusieron por marcador de 5-1 al Sunderland.

¿Se repetirá la historia?

Pedro Neto of Chelsea FC celebrates his goal during the...
Pedro Neto of Chelsea FC celebrates his goal during the... | SOPA Images/GettyImages

Últimas noticias del Sunderland

El Sunderland está haciendo un inicio de temporada realmente sorprendente y con 14 puntos se sitúa en el séptimo puesto de la clasificación en la Premier League, con los mismos puntos que los blues.

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Robert Sánchez
Defensas: Reece James, Tosin Adarabioyo (o Chalobah), Trevoh Chalobah, Marc Cucurella
Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Estêvão Willian
Delanteros: Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho

Sunderland

Portero: Robin Roefs
Defensas: Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Reinildo Mandava
Centrocampistas: Chris Rigg, Granit Xhaka, Noah Sadiki
Delanteros: Chemsdine Talbi, Wilson Isidor, Enzo Le Fée

Pronóstico SI

El Chelsea saldrá como claro favorito para llevarse los tres puntos en su casa, sin embargo, no se puede descartar una sorpresa por parte del Sunderland de Régis Le Bris. De acuerdo con los modelos de inteligencia artificial, el equipo local tendría más del 60% de probabilidades de ganar.

Chelsea 2-0 Sunderland

Más noticias sobre la Premier League

Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

Home/Futbol