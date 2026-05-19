Chelsea vs Tottenham: previa, predicciones y alineaciones

La fecha 37 de la Premier League tiene como cierre un clásico londinense... y uno que va a traer consecuencias. El Chelsea recibe al Tottenham en la antesala del cierre de la temporada inglesa y, desde la previa, se sabe que no va a ser un partido más. Los Blues vienen de una muy mala racha, tres entrenadores en cinco meses, fuera (y cada vez más lejos) de la zona de clasificación a competiciones europeas. Este partido es su última posibilidad para seguir soñando.

Los Spurs, por su parte, la tienen peor porque su pelea no es por estar o no en la Conference League, como poco. Los dirigidos por Roberto De Zerbi están luchando por su permanencia en la primera división y, de ganar o empatar este partido, la aseguran. Los dos van a salir a la cancha con sus mejores jugadores disponibles y van a correr hasta el cansancio.

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Los Blues están golpeados anímicamente luego de la final perdida contra el Manchester City. Aun así, el equipo londinense suele crecer cuando enfrentan al Tottenham y, de hecho, tienen ganados los últimos cinco partidos contra ellos.

El Tottenham remontó bastante desde la llegada de Roberto De Zerbi y encadena cuatro partidos sin derrotas. Richarlison atraviesa un buen momento y el grupo sabe que un empate alcanza para asegurar la permanencia. El tema es que visitar Stamford Bridge sigue siendo una parada complicada para los Spurs.

Chelsea 2-1 Tottenham

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Tottenham?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Stamford Bridge

: Stamford Bridge Fecha : martes 19 de mayo

: martes 19 de mayo Hora : 15:15 EE.UU (Este), 13:15 MEX, 21:15 ESP

: 15:15 EE.UU (Este), 13:15 MEX, 21:15 ESP Árbitro: Stuart Attwell

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Tottenham (últimos cinco partidos)

Chelsea : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Tottenham: 0

Último partido entre ambos: 1/11/2025 - Tottenham 0-1 Chelsea - Fecha 10, Premier League

Últimos 5 partidos

Chelsea Tottenham Chelsea 0-1 Tottenham 16/5/2026 Tottenham 1-1 Leeds 11/5/2026 Liverpool 1-1 Chelsea 9/5/2026 Aston Villa 1-2 Tottenham 3/5/2026 Chelsea 1-3 Nottingham Forest 4/5/2026 Wolverhampton 0-1 Chelsea 25/4/2026 Chelsea 1-0 Leeds 26/4/2026 Tottenham 2-2 Brighton 18/4/2026 Brighton 3-0 Chelsea 21/4/2026 Sunderland 1-0 Tottenham 12/4/2026

¿Cómo ver el Chelsea vs Tottenham por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Chelsea

Marc Cucurella, Chelsea | NurPhoto/GettyImages

El Chelsea llega golpeado luego de perder la final de la FA Cup contra el City. Aun así, Calum McFarlane valoró la actuación de su equipo y aseguró que el duelo en Wembley fue "un partido cincuenta y cincuenta", expresó. El entrenador interino también remarcó que fue una sola jugada individual de Antoine Semenyo la que terminó inclinando el marcador.

Una de las principales novedades pasa por Levi Colwill. El defensor volvió luego de nueve meses afuera por una lesión ligamentaria en la rodilla y completó dos encuentros completos seguidos. McFarlane explicó que el cuerpo técnico necesita llevarlo con calma. "Tenemos que tener cuidado", contó. El DT también destacó la fortaleza mental del inglés y afirmó que su regreso le aportó muchísimo al grupo.

Otra noticia importante en Stamford Bridge apareció fuera de la cancha. Los Blues confirmaron la llegada de Xabi Alonso como entrenador principal desde julio y dentro del club se respira entusiasmo. "Es una noticia emocionante. Es un gran entrenador", afirmó McFarlane. El interino agregó que Alonso genera respeto por toda su carrera y por los títulos que consiguió.

En cuanto a las bajas, Roméo Lavia arrastra una molestia menor y quedó afuera de la final copera por precaución. Benoit Badiashile y Mamadou Sarr tampoco integraron la convocatoria, aunque entrenan normalmente en Cobham. "Podemos utilizarlos en estos dos partidos", explicó McFarlane, aunque aclaró que todavía analiza cuál será el banco ideal para el clásico.

Posible alineación del Chelsea contra el Tottenham (3-4-2-1): Robert Sánchez; Wesley Fofana, Levi Colwill, Jorrel Hato; Malo Gusto, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Marc Cucurella; Cole Palmer, Pedro Neto; Liam Delap

Últimas noticias del Tottenham

Randal Kolo Muani, Tottenham | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Tottenham atraviesa un momento muy distinto desde la llegada de Roberto De Zerbi. El entrenador italiano acumula cuatro partidos sin derrotas y dejó al club a un punto de asegurar la permanencia en la Premier. El técnico evitó relajarse al hablar del tema en la conferencia. "Todavía no terminamos el trabajo", afirmó.

Dominic Solanke quedó descartado para visitar Stamford Bridge por molestias físicas. Guglielmo Vicario, en cambio, recibió el alta médica y podría regresar al arco titular. "Vicario está disponible y decidiré mañana que hacer", explicó De Zerbi. El entrenador también dejó abierta la puerta para una posible aparición de James Maddison, aunque aclaró que no está listo para disputar los 90 minutos.

Cristian Romero continúa afuera, aunque dejó buenas noticias durante los entrenamientos de la semana. El zaguero apareció corriendo sin protección en la rodilla y eso despertó ilusión entre los hinchas. De Zerbi llenó de elogios al campeón del mundo. "Cristian fue un capitán increíble incluso sin jugar", expresó. De todas maneras, evitó confirmar una fecha para su regreso y, además, en las últimas horas trascendieron fotografías del defensor llegando a Argentina.

El italiano también elogió a Moisés Caicedo, a quien dirigió durante su paso por el Brighton. "Ahora es uno de los mejores mediocampistas del mundo", aseguró. De Zerbi valoró tanto el trabajo con pelota del ecuatoriano como su aporte sin ella y recordó con cariño su etapa compartida en la costa sur inglesa.

Posible alineación del Tottenham contra el Chelsea (4-2-3-1): Antonín Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha; Randal Kolo Muani, Conor Gallagher, Mathys Tel; Richarlison

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