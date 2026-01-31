Sports Illustrated

Chelsea vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Blues vienen envalentonados tras su victoria en Nápoles.
Bruno Pernigotti|
SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Carl Recine - UEFA/GettyImages

El Chelsea viene de ganar por UEFA Champions League y buscará seguir de racha ante un West Ham que necesita ganar si o si para salir de la zona de descenso de la Premier League.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs West Ham?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Fecha: sábado 31 de enero

Horario: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 18:30 (España)

Estadio: Stamford Bridge

Chelsea FC v Arsenal - Barclays Women's Super League
Chelsea FC v Arsenal - Barclays Women's Super League | Alex Burstow/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs West Ham en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Telemundo

USA Network

México

A confirmar

A confirmar

España

Movistar+

DAZN

Últimos cinco partidos

Chelsea

Napoli 2-3 Chelsea
28/1/26

West Ham 3-1 Sunderland
24/1/26

Crystal Palace 1-3 Chelsea
25/1/26

Tottenham 1-2 West Ham
17/1/26

Chelsea 0-0 Pafos
21/1/2026

West Ham 2-1 QPR
11/1/26

Chelsea 2-0 Brentford
17/01/2026

West Ham 1-2 Nottingham Forest
6/1/26

Chelsea 2-3 Arsenal
14/01/2026

Wolves 3-0 West Ham
3/1/26

Últimas noticias del Chelsea

Enzo Fernández
SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Ivan Romano/GettyImages

Los de Liam Rosenior ganaron sus últimos dos partidos y buscarán una seguidilla de triunfos por Premier League que les permita encarar el cierre de la temporada en una posición expectante, con la ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League. Ojo, en la UCL actual están en octavos de final y sin dudas son candidatos a hacerse del trofeo.

Para este compromiso, los Blues no tendrían a su disposición a Tosin Adarabioyo, Roméo Lavia, Dario Essugo y Levi Colwill.

Últimas noticias del West Ham

FBL-ENG-PR-WEST HAM-SUNDERLAND
FBL-ENG-PR-WEST HAM-SUNDERLAND | BEN STANSALL/GettyImages

El equipo dirigido por Nuno Espirito Santo viene en levantada: ganó sus últimos dos partidos (tres si contamos FA Cup) y recortó distancias con el Nottingham Forest, que a esta hora sería el último en salvarse del descenso al Championship. Los separan cinco puntos, y ganar en Stamford Bridge podría ser un gran golpe de autoridad para los Hammers en esta lucha.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con el portero Lukasz Fabianski, lesionado.

Posibles alineaciones

Chelsea

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Malo Gusto, Reece James, Wesley Fofana, Marc Cucurella

Centrocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo

Volantes ofensivos: Estevao, Enzo Fernández, Pedro Neto

Delantero: João Pedro.

West Ham

Portero: Alphonse Areola

Defensas: Oliver Scarles, Jean-Clair Todibo, Konstantinos Mavropanos, Aaron Wan-Bissaka

Centrocampistas: Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek, Jarrod Bowen

Volante ofensivo: Pablo

Delantero: Valentín Castellanos.

Pronóstico SI

El Chelsea logrará los tres puntos contra un equipo que recién ahora está empezando a levantar vuelo.

Chelsea 2-0 West Ham

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

