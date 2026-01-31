Chelsea vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea viene de ganar por UEFA Champions League y buscará seguir de racha ante un West Ham que necesita ganar si o si para salir de la zona de descenso de la Premier League.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs West Ham?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 31 de enero
Horario: 12:30 (Estados Unidos), 11:30 (México), 18:30 (España)
Estadio: Stamford Bridge
¿Cómo se podrá ver el Chelsea vs West Ham en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Telemundo
USA Network
México
A confirmar
A confirmar
España
Movistar+
DAZN
Últimos cinco partidos
Chelsea
Napoli 2-3 Chelsea
West Ham 3-1 Sunderland
Crystal Palace 1-3 Chelsea
Tottenham 1-2 West Ham
Chelsea 0-0 Pafos
West Ham 2-1 QPR
Chelsea 2-0 Brentford
West Ham 1-2 Nottingham Forest
Chelsea 2-3 Arsenal
Wolves 3-0 West Ham
Últimas noticias del Chelsea
Los de Liam Rosenior ganaron sus últimos dos partidos y buscarán una seguidilla de triunfos por Premier League que les permita encarar el cierre de la temporada en una posición expectante, con la ilusión de clasificarse a la próxima UEFA Champions League. Ojo, en la UCL actual están en octavos de final y sin dudas son candidatos a hacerse del trofeo.
Para este compromiso, los Blues no tendrían a su disposición a Tosin Adarabioyo, Roméo Lavia, Dario Essugo y Levi Colwill.
Últimas noticias del West Ham
El equipo dirigido por Nuno Espirito Santo viene en levantada: ganó sus últimos dos partidos (tres si contamos FA Cup) y recortó distancias con el Nottingham Forest, que a esta hora sería el último en salvarse del descenso al Championship. Los separan cinco puntos, y ganar en Stamford Bridge podría ser un gran golpe de autoridad para los Hammers en esta lucha.
Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con el portero Lukasz Fabianski, lesionado.
Posibles alineaciones
Chelsea
Portero: Robert Sanchez
Defensas: Malo Gusto, Reece James, Wesley Fofana, Marc Cucurella
Centrocampistas: Andrey Santos, Moisés Caicedo
Volantes ofensivos: Estevao, Enzo Fernández, Pedro Neto
Delantero: João Pedro.
West Ham
Portero: Alphonse Areola
Defensas: Oliver Scarles, Jean-Clair Todibo, Konstantinos Mavropanos, Aaron Wan-Bissaka
Centrocampistas: Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek, Jarrod Bowen
Volante ofensivo: Pablo
Delantero: Valentín Castellanos.
Pronóstico SI
El Chelsea logrará los tres puntos contra un equipo que recién ahora está empezando a levantar vuelo.
Chelsea 2-0 West Ham
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo